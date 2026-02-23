桃園市清潔隊收獲感謝紅包 累計逾21萬元轉贈公益

桃園市於20日恢復垃圾收運，環境管理處雖宣導「只收垃圾、不收紅包」政策，但仍有市民基於感謝贈送紅包與禮品，清潔隊員依規定全數繳回政風室登錄，並將新台幣逾21萬元及物資轉贈公益。

環保局長顏己喨接受媒體聯訪表示，桃園市人口持續成長，春節期間垃圾量較平日增加約117%，清潔隊於農曆大年初四恢復清運，雖依法不得收受餽贈，但不少熱心民眾仍會送上紅包及禮盒，針對無法即時退還部分，市府已建立標準作業流程，由各區清潔隊彙整後交由政風室統一登錄，確保全程公開透明。

顏己喨指出，經過統計，今年農曆春節期間共收到民眾紅包金額21萬6116元，以及食品與民生用品等年節物資20件，所有現金已全數捐入市府社會救助金專戶，至於物資則轉贈伊甸社會福利基金會，讓市民的善意透過制度轉化為實質公益。

環境管理處處長張書豪說，目前全市共有2956名清潔隊員參與春節收運勤務，市府除持續宣導垃圾分類與減量政策，也將透過制度化的管理，維護公部門廉潔形象，同時也讓民眾的善意可以轉而幫助更需要的人。