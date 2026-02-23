新春期許 鍾東錦盼苗栗教育、建設大步邁進
農曆春節假期結束，苗栗縣長鍾東錦今天表示，新春期許縣內各重大建設如期推動，尤其孩子的成長、教育不能等，盼國立陽明交大苗栗校區順利招標，地方發展持續向前邁進。
今天各行各業恢復正常上班，鍾東錦與副縣長邱俐俐、秘書長陳斌山及各局處長前往苗栗市玉清宮、天雲廟上香祈求新的一年開工順利，各項縣政推動順遂，縣境平安、鄉親身體健康。
對於新年期許，鍾東錦表示，縣府團隊會持續努力，包括教育、觀光、交通及桃竹苗大矽谷計畫、苗栗縣總圖書館等重大建設都積極推動，讓苗栗各項建設都能大步邁前，並轉型為科技新都心。
尤其「小孩的成長不能等，投資教育就是投資未來」鍾東錦說，希望國立陽明交大苗栗校區工程順利招標，讓苗栗有好學校，學子有希望，除了希望國立陽明交大苗栗校區工程順利招標，讓苗栗有好學校，學子有希望。
此外，他也趁大年初三總統賴清德到苗栗發福袋時，當面爭取新建頭份國中35間教室、竹南國中30間教室，及建國國中慈輝分校新建一所國小，來紓解頭份竹南地區日趨擁擠的教育需求。
鍾東錦指出，3月將有一波縣府組織改造新人事，期待上任的第2位副縣長賴香伶及新局處長能在崗位上各司其職，發揮所長，他也請第一線員工，受理民眾洽公時面帶微笑，讓鄉親感受到尊重、有幸福感。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。