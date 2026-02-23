新春期許 鍾東錦盼苗栗教育、建設大步邁進

快訊

中央社／ 苗栗縣23日電

農曆春節假期結束，苗栗縣長鍾東錦今天表示，新春期許縣內各重大建設如期推動，尤其孩子的成長、教育不能等，盼國立陽明交大苗栗校區順利招標，地方發展持續向前邁進。

今天各行各業恢復正常上班，鍾東錦與副縣長邱俐俐、秘書長陳斌山及各局處長前往苗栗市玉清宮、天雲廟上香祈求新的一年開工順利，各項縣政推動順遂，縣境平安、鄉親身體健康。

對於新年期許，鍾東錦表示，縣府團隊會持續努力，包括教育、觀光、交通及桃竹苗大矽谷計畫、苗栗縣總圖書館等重大建設都積極推動，讓苗栗各項建設都能大步邁前，並轉型為科技新都心。

尤其「小孩的成長不能等，投資教育就是投資未來」鍾東錦說，希望國立陽明交大苗栗校區工程順利招標，讓苗栗有好學校，學子有希望，除了希望國立陽明交大苗栗校區工程順利招標，讓苗栗有好學校，學子有希望。

此外，他也趁大年初三總統賴清德到苗栗發福袋時，當面爭取新建頭份國中35間教室、竹南國中30間教室，及建國國中慈輝分校新建一所國小，來紓解頭份竹南地區日趨擁擠的教育需求。

鍾東錦指出，3月將有一波縣府組織改造新人事，期待上任的第2位副縣長賴香伶及新局處長能在崗位上各司其職，發揮所長，他也請第一線員工，受理民眾洽公時面帶微笑，讓鄉親感受到尊重、有幸福感。

陽明交大 鍾東錦

