2026桃園燈會將登場！3大燈區閃耀南崁溪畔 桃警啟動交通疏導

2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、三民運動公園及南崁溪水岸盛大舉行。今年以「飛馬耀桃園」為主題，除了打造高13米的全金屬機械動態飛馬主燈外，也攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」，打造出萌翻全場的專屬主題燈區，展現桃園身為航空城與科技市的獨特魅力。

為因應龐大賞燈人潮，桃園市政府警察局交通警察大隊提醒，預期展期內將湧入大量人車潮，呼籲民眾多加利用「大眾運輸＋免費接駁車」，並留意警方的交管措施。

對此桃園市政府交通局規畫2條「賞燈專車」路線，連結交通樞紐與燈區，包括紅線：桃園火車站後站（福安公園）⇄會稽河濱公園。藍線：新永和市場⇄虎頭山創新園區。於燈會期間營運時間為平日下午5時至晚間10時；假日下午4時30分至晚間10時30分，約10至15分鐘一班，全程免費搭乘，民眾可將車輛停放在市區停車場後，轉乘接駁專車進入會場。

另為緩解車位需求，建議開車民眾停放至「新永和市場停車場」後步行或轉乘藍線接駁車，亦可利用桃園火車站後站停車場等停車空間，再搭乘紅線接駁車前往。機車平日可停放新永和市場停車場、青溪公園停車場，假日可停放新永和市場停車場、青溪公園停車場、桃園高中停車場、退輔會職訓中心停車場，同時提醒民眾請勿違規停放於人行道。

交通管制事項及路段：

一、2月12日(四)至3月12日(四)：虎頭山創新園區臨南崁溪路段路邊停車格暫停開放。

二、2月25日(三)至3月8日(日)活動期間：虎頭山創新園區臨南崁溪路段及成功路三段115巷83弄（部分路段）禁止汽機車通行，自行車僅能牽行禁止騎乘。

三、2月23日(一)至3月8日：虎頭山創新園區二期停車場暫停開放。