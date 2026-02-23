2026桃園燈會交通管制懶人包 桃警籲善用免費接駁車

快訊

桃園市交通警察大隊將協同桃園及龜山分局員警、義交全力投入桃園燈會交通疏導及安全維護勤務。圖：警方提供

2026桃園燈會將於2月25日至3月8日在虎頭山創新園區、三民運動公園及南崁溪水岸盛大舉行。今年以「飛馬耀桃園」為主題，除了打造高13米的全金屬機械動態飛馬主燈外，也攜手Dcard超人氣原創IP「dtto friends」，打造出萌翻全場的專屬主題燈區，展現桃園身為航空城與科技市的獨特魅力。為因應龐大賞燈人潮，桃園市交通警察大隊特別提醒，預期展期內將湧入大量人車潮，呼籲民眾多加利用「大眾運輸加免費接駁車」，並留意警方的交管措施。

S 76390599
2026桃園燈會步行動線。圖：警方提供

交通局規劃了兩條「賞燈專車」路線，2月25日至3月8日期間營運，連結交通樞紐與燈區。紅線往返桃園火車站後站福安公園及會稽河濱公園；藍線往返新永和市場及虎頭山創新園區。營運時間為平日下午17時至晚間22時、假日下午16時30分至22時30分，約10至15分鐘一班車。全程免費搭乘，民眾可將車輛停放在市區停車場後，轉乘接駁專車進入會場。

S 76390598
2026桃園燈會公車路線資訊。圖：警方提供

另為緩解車位需求，警方建議開車民眾停放至「新永和市場停車場」後步行或轉乘藍線接駁車，亦可利用桃園火車站後站停車場等停車空間，再搭乘紅線接駁車前往。周邊機車停車場資訊，則分別有機車平日可停放新永和市場停車場、青溪公園停車場，假日可停放新永和市場停車場、青溪公園停車場、桃園高中停車場、退輔會職訓中心停車場，同時提醒民眾請勿違規停放於人行道。

S 76390597
2026桃園燈會機車停車資訊。圖：警方提供

有關交通管制措施，警方說明，2月12日至3月12日，虎頭山創新園區臨南崁溪路段路邊停車格暫停開放；2月25日至3月8日活動期間，虎頭山創新園區臨南崁溪路段及成功路三段115巷83弄部分路段禁止汽機車通行，自行車僅能牽行禁止騎乘；2月23日至3月8日虎頭山創新園區二期停車場暫停開放。

S 76390596
2026桃園燈會汽車停車資訊。圖：警方提供

此次燈會警方結合義交及民力等相關協勤人員，加強停車秩序維護與違規取締，避免併排停車及違規臨停造成交通瓶頸。對於人潮聚集區域，也同步強化行人安全維護，降低人車衝突風險。若遇突發狀況，將立即啟動應變機制，迅速排除事故與障礙，確保整體交通順暢。

S 76390595
2026桃園燈會接駁車資訊。圖：警方提供

交大隊長林東星呼籲，燈會期間人車眾多，請民眾配合現場員警與工作人員指揮，並留意市府官網公告之交通資訊與替代道路建議。建議提早出門、避開尖峰時段，多加利用接駁專車與大眾運輸工具，共同營造安全、有序、溫馨的賞燈環境。

S 76390594
2026桃園燈會交通管制措施。圖：警方提供

