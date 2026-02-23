注意了！苗栗竹南國中智慧家長接送區啟用 逾時最高可罰1200

快訊

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南國中延平路段16格智慧家長接送區車位今天啟用，校方及部分家長觀察認為交通秩序「明顯改善」。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣竹南國中延平路段16格智慧家長接送區車位今天啟用，校方及部分家長觀察認為交通秩序「明顯改善」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府規畫智慧家長接送區，首間竹南國中延平路段16格停車位今天啟用，上學及放學時段管制臨時停車6分鐘內免費，逾時最高可罰1200元，校方及部分家長觀察認為交通秩序「明顯改善」，有助交通安全。

苗栗縣鄉鎮市路邊停車收費管理權限，今年元旦由縣府收回統一管理，縣府交通工務處及教育處盤點，第一波選列竹南、頭份地區停車需求的13間學校、136格停車位， 評估建置智慧家長接送區停車格，其中，竹南國中延平路段16格今天率先啟用，縣府後續會再陸續公告實施路段。

交工處指出，建置智慧家長接送區停車格目的，改善學校周邊家長接送上、放學交通秩序，規定上午6點至8點、下午3點至5點期間管制臨時停車，6分鐘內免費，如果超過6分鐘，可依道路交通管理處罰條例開罰600元至1200元罰鍰，智慧停車柱監控，交工處並豎牌告示，提醒民眾注意。

竹南國中延平路智慧家長接送區今天首波啟用，校方及部分家長都叫好，竹南國中校長郭芳江說，她利用各種管道宣導，今天新制上路，過去延平路停車格，因剛好是竹南鎮公所、縣府交接管理的期間，因此停車格免收費，因此有長期占停車子，以致家長接送，尤其是下雨天，衍生並排停車亂象。

郭芳江指出，她今天上午特別觀察到「明顯改善」，只有一輛車子可能還不清楚規定，管制時間內久停，其餘停車格都可以保持周轉率，家長送學生停車方便許多，交通安全也多一分保障。

