團拜與陳見賢互動冷 徐欣瑩致詞「與大家一起打拚縣政」引關注

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府與縣議會今舉行新春團拜，立委徐欣瑩（右一）與副縣長陳見賢（左二）同場出席，全程未互動。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府與縣議會今舉行新春團拜，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢同場出席，全程未互動。徐欣瑩致詞表示，「希望未來有機會與大家一起打拚縣政」，引發關注。陳見賢未上台致詞，不過他在春節期間與民眾黨前主席柯文哲同框拜年，今天是年後首日開工，一個月後將進行藍營新竹縣長初選黨員投票，黨內競逐將越演越烈。

今天是開工日新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、徐元棟、秘書長李安妤、副秘書長陳偉志及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人出席，彼此拜年、互道恭喜。

徐欣瑩上台致詞表示，對縣長楊文科及縣府人員過去的努力感到相當敬佩。迎接新的一年，國際局勢快速變化，科技發展日新月異，新竹縣是全世界最有潛力的科技城市，正共同迎接新時代的來臨，須隨時做好準備。

徐欣瑩指出，AI教父黃仁勳曾表示「發展AI要先問過台灣」，那麼台灣發展AI就要看新竹；日前已提出「科技AI」和「有愛的（AI)」的雙AI政策，期盼未來和縣府人員攜手邁進，讓新竹縣不僅是新竹的風有名，更能成為引領世界科技的風。

縣府團隊則以縣長楊文科為主致詞，陳見賢未特別致詞。會後媒體詢問，陳見賢則表示，是他自己婉謝了致詞，因為心中只有想跟同仁們說「新年快樂」4個字。

陳見賢與徐欣瑩各自於過年期間竹縣趴趴走，向民眾拜年，爭取曝光度。陳見賢於大年初一與民眾黨創黨主席柯文哲在地方廟宇同框、合體拜年，陳並向柯介紹包括「三街六巷九宗祠」與在地產業特色和故事。

陳見賢 新竹 徐欣瑩

