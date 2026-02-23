快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。記者張裕珍／攝影

今天大年初七，桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。桃園市議長邱奕勝致詞期許「今年桃園會更好」，並祝福身旁的市長張善政「高票連任」，要繼續參選的議員也能高票當選，場面喜氣洋洋。

桃園市議會按往例在開工日舉行新春團拜活動，今年還特地邀來女子樂團演奏國樂，炒熱氣氛。市長張善政也率領副市長蘇俊賓、王明鉅與各局處長等市政團隊成員到市議會拜年，加上市議會等全體員工齊聚一堂，議會大廳瞬間擠滿人潮，相當熱鬧。

邱奕勝致詞表示，過年休息時間過得很快，9天假期一轉眼就過去，今天新春團拜，他要特別跟警消、清潔隊所有人致上謝意，因為大家在過年，警消與清潔隊特別辛苦。今天是開春第一天，他與在場的議會與市府團隊也期許今年桃園會更好。

邱奕勝也提到今年是選舉年，他要祝福張善政高票連任，也祝福在場議員若有繼續參選，希望繼續高票當選；高票當選之外，市民也期許市府能一本初衷把桃園建設做得更好、福利做的更好，例如桃園捷運今年就要踏出開創第一步，通車到桃園市區。

「桃園好，台灣就好。」邱奕勝說，桃園捷運是市民的期待也是重要的責任，在市府監督下，工期不僅如期還超前，但期待不只如此，還有桃園航空城也是台灣非常重要的建設，要持續努力推進。邱也發紅包給大家，祝福眾人馬年好、馬上賺、馬上發。

張善政感謝邱奕勝的祝福，表示自己在馬年會跟市府團隊，繼續秉持馬年大步邁進的精神努力，去年國際、國內環境非常挑戰，感謝議會支持市府往前；展望今年政經環境一樣非常挑戰，但市府不能沒有往前推動，他也希望不要因為選舉關係，市政腳步而有所停歇，持續努力，明天會更好。

桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂，議長邱奕勝逐一發紅包給大家。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂，議長邱奕勝逐一發紅包給大家。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議長邱奕勝、市長張善政等人同台互道新年快樂。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議長邱奕勝、市長張善政等人同台互道新年快樂。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。記者張裕珍／攝影

桃園 馬年 邱奕勝

延伸閱讀

桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

桃園除夕夜33件火災「半數與煙火有關」 張善政說話了

農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

平鎮警年節守護治安 張善政親贈慰勞禮品表達謝意

相關新聞

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

今天大年初七，桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。桃園市議長邱奕勝致詞期許...

苗14線拓寬拆除錦成橋 3月2日起封閉214天

苗栗縣政府為配合國道1號增設造橋交流道工程辦理苗14線拓寬，其中「錦成橋」的拆除重建影響當地交通甚鉅；對此，縣府交通工務...

竹北光節「盛世之境」27日試營運 推限定聯名刺刺公仔

「2026竹北光節」將於2月27日試營運、28日正式點燈。今年以「盛世之境」為主題，不僅在視覺上打造了光影之界與繁花盛世...

影／成長不能等！苗栗縣長鍾東錦新春第一願 念茲在茲是教育

農曆年後開工首日，苗栗縣長鍾東錦第一願，認為「小孩的成長不能等」，期待國立陽明交通大學進修推廣學院工程順利，及新建頭份國...

開工了！竹縣府及議會新春團拜 楊文科：不懼困難全力為鄉親打拚

新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年，縣...

竹市新春市集落幕 12天湧逾50萬人次

新竹市政府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，市府今指出，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。