桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

今天大年初七，桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。桃園市議長邱奕勝致詞期許「今年桃園會更好」，並祝福身旁的市長張善政「高票連任」，要繼續參選的議員也能高票當選，場面喜氣洋洋。

桃園市議會按往例在開工日舉行新春團拜活動，今年還特地邀來女子樂團演奏國樂，炒熱氣氛。市長張善政也率領副市長蘇俊賓、王明鉅與各局處長等市政團隊成員到市議會拜年，加上市議會等全體員工齊聚一堂，議會大廳瞬間擠滿人潮，相當熱鬧。

邱奕勝致詞表示，過年休息時間過得很快，9天假期一轉眼就過去，今天新春團拜，他要特別跟警消、清潔隊所有人致上謝意，因為大家在過年，警消與清潔隊特別辛苦。今天是開春第一天，他與在場的議會與市府團隊也期許今年桃園會更好。

邱奕勝也提到今年是選舉年，他要祝福張善政高票連任，也祝福在場議員若有繼續參選，希望繼續高票當選；高票當選之外，市民也期許市府能一本初衷把桃園建設做得更好、福利做的更好，例如桃園捷運今年就要踏出開創第一步，通車到桃園市區。

「桃園好，台灣就好。」邱奕勝說，桃園捷運是市民的期待也是重要的責任，在市府監督下，工期不僅如期還超前，但期待不只如此，還有桃園航空城也是台灣非常重要的建設，要持續努力推進。邱也發紅包給大家，祝福眾人馬年好、馬上賺、馬上發。