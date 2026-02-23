快訊

林心如9歲愛女「小海豚」近照曝光 暴風抽高長腿成焦點　

對等關稅裁定違憲 各國如何面對關稅大混亂局面？

走路反而比跑步更燃脂？ 專家推一步行方式效率更高

苗14線拓寬拆除錦成橋 3月2日起封閉214天

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
錦成橋是連貫造橋鄉國1兩側聚落的交通樞紐，施工期間全面封閉通行，請用路人提前改道行駛，避免耽誤行程。圖／造橋鄉公所提供
錦成橋是連貫造橋鄉國1兩側聚落的交通樞紐，施工期間全面封閉通行，請用路人提前改道行駛，避免耽誤行程。圖／造橋鄉公所提供

苗栗縣政府為配合國道1號增設造橋交流道工程辦理苗14線拓寬，其中「錦成橋」的拆除重建影響當地交通甚鉅；對此，縣府交通工務處表示，錦成橋拆除改建作業將於3月2日至9月30日進行，工期214天，施工期間全面封閉通行，請用路人配合改道。

國道1號增設造橋交流道工程，由交通部高速公路局於去年8月18日辦理動工，設置南出、北入匝道，預計2029年底完工；苗14線則是主要的交流道聯絡道，由苗縣府辦理拓寬，預計明年底完工。

交通工務處表示，苗14線拓寬範圍自平仁路至禮蘭路間，全長1305公尺，寬度從現有9到11公尺拓寬至16.7到24.3公尺，成為雙向各2車道。工程總經費約3億3552萬元，其中工程費2億6352萬元，地方免配合款，但須自籌徵地及橋梁改建等工程費約7200萬元。

其中，苗14線上的錦成橋，現行僅為雙向各單車道，也將一併辦理拆除重建，將自3月2日起到9月30日進行，共214天，請用路人依現場指示標誌配合改道。

鄉公所也表示，錦成橋是連貫鄉內國1兩側聚落的交通樞紐，日前已配合公告鄉民，因施工期間全面封閉通行，請提前改道行駛，避免耽誤行程。

車道 國道 苗栗縣

延伸閱讀

二重疏洪道新動線25日通車 五股新莊通行好順暢

影／成長不能等！苗栗縣長鍾東錦新春第一願 念茲在茲是教育

竹市圖書館總館原址重建原進度落後 市府：穩定施工明年1月竣工

台南擴大再生水供應 每日8.8萬噸擴廠工程全面啟動

相關新聞

桃園市議會馬年新春團拜 邱奕勝喜祝張善政：高票連任

今天大年初七，桃園市議會今天早上舉行新春團拜活動，議會與市府團隊齊聚議會大廳互道恭喜、新年快樂。桃園市議長邱奕勝致詞期許...

苗14線拓寬拆除錦成橋 3月2日起封閉214天

苗栗縣政府為配合國道1號增設造橋交流道工程辦理苗14線拓寬，其中「錦成橋」的拆除重建影響當地交通甚鉅；對此，縣府交通工務...

竹北光節「盛世之境」27日試營運 推限定聯名刺刺公仔

「2026竹北光節」將於2月27日試營運、28日正式點燈。今年以「盛世之境」為主題，不僅在視覺上打造了光影之界與繁花盛世...

影／成長不能等！苗栗縣長鍾東錦新春第一願 念茲在茲是教育

農曆年後開工首日，苗栗縣長鍾東錦第一願，認為「小孩的成長不能等」，期待國立陽明交通大學進修推廣學院工程順利，及新建頭份國...

開工了！竹縣府及議會新春團拜 楊文科：不懼困難全力為鄉親打拚

新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年，縣...

竹市新春市集落幕 12天湧逾50萬人次

新竹市政府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，市府今指出，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。