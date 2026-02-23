竹北光節「盛世之境」27日試營運 推限定聯名刺刺公仔

「2026竹北光節」將於2月27日試營運、28日正式點燈。今年以「盛世之境」為主題，不僅在視覺上打造了光影之界與繁花盛世等五大絕美展區，竹北市長鄭朝方宣布，今年特別攜手人氣原創品牌「路遙圓創」推出「竹北限定版刺刺公仔」，將城市美學延伸至潮流收藏文化，讓光節不只好看、好拍，更成為可以帶回家的城市記憶，預料將吸引全台「刺迷」關注，而此次的刺刺作品為「夜間發光竹北獨家版」。

​鄭朝方表示，這次光節特別安排「市民大導覽」活動，帶領民眾一邊漫步水圳公園，深入了解策展理念與燈區設計巧思。而最令人激動的福利，就是只要參與2月27日首日導覽的市民，就可搶先直接將超萌「竹北限定版刺刺公仔」帶回家。

他進一步指出，為了讓更多市民朋友與收藏家都能感受這份開箱驚喜，活動現場設置了專屬扭蛋機，只要參與問卷調查及社群打卡即可獲得代幣轉扭蛋試手氣（每日限量發放1000枚）。而這款充滿城市色彩的「限定版刺刺公仔」每日僅限量100隻，絕對是今年光節最搶手的夢幻逸品。

鄭朝方也提到，​另一項深受期待的收藏亮點，則是出自紙藝大師洪新富之手的生肖提燈。自竹北市公所日前搶先曝光後，兩款馬年提燈便引發詢問熱潮；隨著光節登場，兩款提燈將採分時段限量發放：「銀翼之馬」預計於2月28日與3月7日登場，而「琉光天馬」則接力於3月1日及3月8日與市民見面。