影／成長不能等！苗栗縣長鍾東錦新春第一願 念茲在茲是教育

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦（左）今天率同團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟團拜祈福，並發送福袋。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左）今天率同團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟團拜祈福，並發送福袋。記者范榮達／攝影

農曆年後開工首日，苗栗縣長鍾東錦第一願，認為「小孩的成長不能等」，期待國立陽明交通大學進修推廣學院工程順利，及新建頭份國中35間教室、照南國中30間，及頭份國中慈輝分校轉型，紓解教育需求。

鍾東錦今天率同團隊到苗栗市玉清宮、天雲廟團拜祈福，他認為小孩成長不能等，投資教育就是投資未來，首要期待是陽明交大在後龍高鐵特定區興建進修推廣學院工程規畫中，希望可以順利招標，讓苗栗有更好的學校。

此外，頭份、竹南地區人口激增，導致校舍爆滿，有些學生必須在組合屋上課，縣府並根據出生率推估，必須新建頭份國中35間教室、照南國中30間，約需8億元，另規畫建國國中慈輝分校預定地轉型完整國小及幼兒園，縣府不能再舉債，否則舉債都應該推動。

但教育部目前針對竹竹苗地區的新建教室預算，僅約3.3億元，因此他趁著賴清德總統初三到苗栗發福袋時，請託賴總統專案輔導，並商請立委與中央溝通，紓解教育需求。

鍾東錦說，觀光與交通發展方面，苗62之1號跨越大湖溪大橋工程、國道1號頭份第二交流道案，及中國石油化學工業開發公司頭份廠市區29公頃土地活化，及縣警局新警政大樓、縣立圖書館總圖書館案，及頭份市立圖書館改善案，都希望順利推展。

至於3月1日及3月16日縣府組織改造新人事，他期待新任副縣長賴香伶、局處首長與團隊能在崗位上各司其職，發揮所長，他也叮囑第一線同仁，受理公務時務必面帶微笑，讓鄉親感受到尊重，提升縣民的幸福感。

頭份 鍾東錦 圖書館

