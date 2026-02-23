竹市新春市集落幕 12天湧逾50萬人次

新竹市政府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，市府今指出，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造訪超過4萬人次，累計吸引逾50萬人次湧入舊城區，成功帶動周邊商機，為地方注入強勁經濟動能，也充分展現馬年「駿馬迎福」熱鬧歡騰、活力十足的節慶魅力。

市長高虹安表示，為讓市民在新春期間感受濃厚年節氛圍，市府自2023年起重啟春節市集活動，至今已邁入第四年，連年舉辦累計造訪人次突破百萬。新春市集結合在地特色小吃、文創商品及傳統年貨，讓民眾一次購足年節所需，增添過年熱鬧氣氛的同時，也為在地商家創造更多商機。透過市集平台，不僅成功吸引觀光客走進新竹，也協助攤商拓展客源、提升營業額，實質達成振興庶民經濟、帶動地方發展的具體成果。

產發處長嚴翊琦說，為營造濃厚的年節氣息，市府規畫超過百個攤位，集結各式春節應景商品與特色美食，吸引絡繹不絕的人潮；其中趣味十足的遊戲攤位更是人氣爆棚，成為民眾與外地遊客走春必訪亮點。

此外，活動現場特別設置多座結合「駿馬迎福」傳統元素與新竹市吉祥物「皮卡」的創意打卡牆，可愛活潑的皮卡搭配充滿朝氣的馬年意象，吸引大小朋友爭相合影，不僅為市集增添歡樂氣息，也在社群媒體上掀起分享熱潮，讓舊城區的新春活力透過影像持續擴散至各地。