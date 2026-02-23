快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市新春市集落幕 12天湧逾50萬人次

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，經統計，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造訪超過4萬人次，累計吸引逾50萬人次湧入舊城區。圖／新竹市府提供
新竹市府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，經統計，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造訪超過4萬人次，累計吸引逾50萬人次湧入舊城區。圖／新竹市府提供

新竹市政府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，市府今指出，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造訪超過4萬人次，累計吸引逾50萬人次湧入舊城區，成功帶動周邊商機，為地方注入強勁經濟動能，也充分展現馬年「駿馬迎福」熱鬧歡騰、活力十足的節慶魅力。

市長高虹安表示，為讓市民在新春期間感受濃厚年節氛圍，市府自2023年起重啟春節市集活動，至今已邁入第四年，連年舉辦累計造訪人次突破百萬。新春市集結合在地特色小吃、文創商品及傳統年貨，讓民眾一次購足年節所需，增添過年熱鬧氣氛的同時，也為在地商家創造更多商機。透過市集平台，不僅成功吸引觀光客走進新竹，也協助攤商拓展客源、提升營業額，實質達成振興庶民經濟、帶動地方發展的具體成果。

產發處長嚴翊琦說，為營造濃厚的年節氣息，市府規畫超過百個攤位，集結各式春節應景商品與特色美食，吸引絡繹不絕的人潮；其中趣味十足的遊戲攤位更是人氣爆棚，成為民眾與外地遊客走春必訪亮點。

此外，活動現場特別設置多座結合「駿馬迎福」傳統元素與新竹市吉祥物「皮卡」的創意打卡牆，可愛活潑的皮卡搭配充滿朝氣的馬年意象，吸引大小朋友爭相合影，不僅為市集增添歡樂氣息，也在社群媒體上掀起分享熱潮，讓舊城區的新春活力透過影像持續擴散至各地。

產發處表示，未來將規畫更多豐富活動，串聯在地特色產業與商圈，打造更具魅力與人情味的城市樣貌。隨著春節假期結束，各項市政服務已全面恢復，市民可持續關注相關市政動態。

新竹市府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，經統計，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造訪超過4萬人次，累計吸引逾50萬人次湧入舊城區。圖／新竹市府提供
新竹市府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，經統計，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造訪超過4萬人次，累計吸引逾50萬人次湧入舊城區。圖／新竹市府提供

馬年 春節 新竹

延伸閱讀

竹市圖書館總館原址重建原進度落後 市府：穩定施工明年1月竣工

看板遭惡意破壞、吐檳榔汁 竹市議員參選人：報警追究到底

竹市「跟風玩新竹」數位集章 領民眾走春山湖海

「阿珠媽」背心超吸睛 高虹安小年夜現身竹市天公壇發紅包掀人潮

相關新聞

竹北光節「盛世之境」27日試營運 推限定聯名刺刺公仔

「2026竹北光節」將於2月27日試營運、28日正式點燈。今年以「盛世之境」為主題，不僅在視覺上打造了光影之界與繁花盛世...

影／成長不能等！苗栗縣長鍾東錦新春第一願 念茲在茲是教育

農曆年後開工首日，苗栗縣長鍾東錦第一願，認為「小孩的成長不能等」，期待國立陽明交通大學進修推廣學院工程順利，及新建頭份國...

開工了！竹縣府及議會新春團拜 楊文科：不懼困難全力為鄉親打拚

新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年，縣...

竹市新春市集落幕 12天湧逾50萬人次

新竹市政府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，市府今指出，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造...

竹市圖書館總館原址重建原進度落後 市府：穩定施工明年1月竣工

新竹市圖書館總館啟動原址重建，去年遭審計室指出工程進度明顯落後，待檢討改進，加強控管與督導；對此，市府工務處今指出，新竹...

開學了！桃園南區5警局啟動護童專案 分局長現身校門口

揮別寒假與春節連假，今天迎來114學年度下學期開學日。為確保學童上學安全，桃園市警察局中壢、平鎮、楊梅、龍潭及大溪等南區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。