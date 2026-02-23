快訊

拚上科學班好嗎？資深導師：未被榨乾的孩子才跑得遠

實測成功！教你安卓手機、蘋果iPhone AirDrop互傳照片 免開第三方APP

川普擬2階段打到伊朗屈服！美媒曝伊代理勢力密謀 恐襲美在2地區據點

聽新聞
0:00 / 0:00

開工了！竹縣府及議會新春團拜 楊文科：不懼困難全力為鄉親打拚

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
針對編制人力現況，楊文科認為，縣府期盼藉由制度優化，打造更好的工作環境，凝聚團隊向心力，共同提升服務鄉親的品質與效率。圖／縣府提供
針對編制人力現況，楊文科認為，縣府期盼藉由制度優化，打造更好的工作環境，凝聚團隊向心力，共同提升服務鄉親的品質與效率。圖／縣府提供

新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年，縣府團隊一棒接一棒，每位成員皆具備強勁實力，期望在馬年中攜手奮鬥。 

開工日新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、徐元棟、秘書長李安妤、副秘書長陳偉志及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人出席，彼此拱手拜年、互道恭喜，現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋。 

楊文科致詞時提到，國際情勢正快速變動，這些變化將對地方政府未來政策產生深遠影響，因此縣府團隊需審慎思考並因應未來的挑戰。縣府將繼續努力，帶領團隊迎接未來挑戰，不懼困難，全力為鄉親打拚。

針對編制人力現況，楊文科指出，目前縣府員額已達最高峰共1171人，若要再增員須修法。與其他縣市相比，新竹縣政府每位員工需服務約500人，而其他縣市約為250人，顯示新竹縣的同仁的負擔更重。縣府期盼藉由制度優化，打造更好的工作環境，凝聚團隊向心力，共同提升服務鄉親的品質與效率。

新竹縣政府在今年初調整人事編制，以因應馬年工作需求與縣政持續推動。楊文科表示，縣政服務須照顧所有族群，老中青幼通通照顧，並強調五支箭與十大交通基礎建設等重大工程將持續進行。為使縣府團隊能一棒接一棒地承接任務，並讓每位員工都有歷練與升遷機會，縣府依據銓敘部規定調整多項職位，包括增加視察、技正及簡任秘書員額。此舉有助於團隊士氣及執行力的提升。 

張鎮榮表示，新竹縣在楊縣長領導下，百工百業蓬勃發展，總預算規模創下新高，不僅展現地方經濟活力，也為相關政策執行提供有力支撐。這份成果得益於縣府人員的努力與辛勞，未來將持續與縣府團隊合作，致力於政策落實與成效展現，讓每一項努力都能被看見。

新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年。圖／縣府提供
新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科與議長張鎮榮在團拜中互道恭喜。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科與議長張鎮榮在團拜中互道恭喜。圖／縣府提供
開工日新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、徐元棟、秘書長李安妤、副秘書長陳偉志及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人出席，彼此拱手拜年、互道恭喜。圖／縣府提供
開工日新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、徐元棟、秘書長李安妤、副秘書長陳偉志及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人出席，彼此拱手拜年、互道恭喜。圖／縣府提供

團隊 新竹 楊文科 馬年 基礎建設

延伸閱讀

檢控官商勾結竹北天坑「復工猛虎出閘」 楊文科律師：安全無虞即可復工

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

竹北天坑案 楊文科出庭：豐邑從拒付3千萬到拿出1億…我努力解決問題

搶救行政大逃亡！竹縣宣布加碼校園行政獎金 每月有感增1千至3千元

相關新聞

竹北光節「盛世之境」27日試營運 推限定聯名刺刺公仔

「2026竹北光節」將於2月27日試營運、28日正式點燈。今年以「盛世之境」為主題，不僅在視覺上打造了光影之界與繁花盛世...

影／成長不能等！苗栗縣長鍾東錦新春第一願 念茲在茲是教育

農曆年後開工首日，苗栗縣長鍾東錦第一願，認為「小孩的成長不能等」，期待國立陽明交通大學進修推廣學院工程順利，及新建頭份國...

開工了！竹縣府及議會新春團拜 楊文科：不懼困難全力為鄉親打拚

新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年，縣...

竹市新春市集落幕 12天湧逾50萬人次

新竹市政府在春節連假期間於舊城區舉辦「新春市集」，規畫超過100個攤位，市府今指出，活動期間人潮絡繹不絕，市集每日平均造...

竹市圖書館總館原址重建原進度落後 市府：穩定施工明年1月竣工

新竹市圖書館總館啟動原址重建，去年遭審計室指出工程進度明顯落後，待檢討改進，加強控管與督導；對此，市府工務處今指出，新竹...

開學了！桃園南區5警局啟動護童專案 分局長現身校門口

揮別寒假與春節連假，今天迎來114學年度下學期開學日。為確保學童上學安全，桃園市警察局中壢、平鎮、楊梅、龍潭及大溪等南區...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。