開工了！竹縣府及議會新春團拜 楊文科：不懼困難全力為鄉親打拚

新竹縣政府及新竹縣議會今舉辦新春團拜，縣長楊文科表示，這是他任期8年的最後一次春節團拜，今年將是團隊努力與收穫的一年，縣府團隊一棒接一棒，每位成員皆具備強勁實力，期望在馬年中攜手奮鬥。

開工日新春團拜，縣長楊文科、副縣長陳見賢、徐元棟、秘書長李安妤、副秘書長陳偉志及立委徐欣瑩、縣議會議長張鎮榮、副議長王炳漢及議員等人出席，彼此拱手拜年、互道恭喜，現場熱鬧滾滾、喜氣洋洋。

楊文科致詞時提到，國際情勢正快速變動，這些變化將對地方政府未來政策產生深遠影響，因此縣府團隊需審慎思考並因應未來的挑戰。縣府將繼續努力，帶領團隊迎接未來挑戰，不懼困難，全力為鄉親打拚。

針對編制人力現況，楊文科指出，目前縣府員額已達最高峰共1171人，若要再增員須修法。與其他縣市相比，新竹縣政府每位員工需服務約500人，而其他縣市約為250人，顯示新竹縣的同仁的負擔更重。縣府期盼藉由制度優化，打造更好的工作環境，凝聚團隊向心力，共同提升服務鄉親的品質與效率。

新竹縣政府在今年初調整人事編制，以因應馬年工作需求與縣政持續推動。楊文科表示，縣政服務須照顧所有族群，老中青幼通通照顧，並強調五支箭與十大交通基礎建設等重大工程將持續進行。為使縣府團隊能一棒接一棒地承接任務，並讓每位員工都有歷練與升遷機會，縣府依據銓敘部規定調整多項職位，包括增加視察、技正及簡任秘書員額。此舉有助於團隊士氣及執行力的提升。