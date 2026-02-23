竹市圖書館總館原址重建原進度落後 市府：穩定施工明年1月竣工

新竹市圖書館總館啟動原址重建，去年遭審計室指出工程進度明顯落後，待檢討改進，加強控管與督導；對此，市府工務處今指出，新竹市圖書館新總館暨停車場興建工程整體實際施工進度約35.64%，現階段主要進行二樓底版灌漿作業，各工項依既定節點推進，施工狀況穩定，預計明年1月竣工。

竹市圖書館總館啟動原址重建，卻遭遇台積電等大廠擴廠搶工、原物料飆漲，歷經12次流標後，於2022年發包開工，希望改善館藏書不足、動線不良與環境老舊等問題。

市府工務處指出，該案於施工初期進度曾出現落後，分析原因包括施工期間面臨營造市場普遍缺工、缺料情形，以及原物料價格波動，影響人力與材料供應，以及建築外觀採用木紋清水模工法，精度及品質要求極高，須反覆試模與檢討。部分施工圖說整合及前期準備作業較為繁複，亦影響施工初期進度，不過，目前工程已逐步調整施工節奏。

工務處表示，此案最大挑戰在於高品質施工要求，特別是木紋清水模工法的精度及品質。為確保建築質感與長期耐久性，市府要求施工團隊強化事前規劃與樣品確認程序，透過設計、監造與施工單位三方密切討論，逐一檢討施工細節。

市府已要求施工單位增加現場人力配置、強化工序銜接與進度管控，並透過定期督導會議及現場查核機制，加速排除施工障礙，逐步縮小進度差距，力求如期、如質完成工程。