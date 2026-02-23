開學了！桃園南區5警局啟動護童專案 分局長現身校門口

揮別寒假與春節連假，今天迎來114學年度下學期開學日。為確保學童上學安全，桃園市警察局中壢、平鎮、楊梅、龍潭及大溪等南區5個分局同步啟動「護童專案」，針對轄內百餘所國民中小學規畫交通疏導與安全維護勤務，各分局長也親自帶隊前往校園前線，與導護老師及志工送孩子安全上學。

開學首日適逢通勤尖峰，加上家長接送需求，各校門口極易出現車流壅塞。中壢分局長林鼎泰親赴新街國小，指揮11所派出所及交通中隊針對轄內23間國小加強守望。

平鎮分局長李維振指出，上午7時20分至40分是接送最高峰，警方透過首日交通觀測，靈活調整勤務以緩解9天春節連假後的上班與上課加疊車潮。

楊梅分局長吳傳銘也特別呼籲，家長接送時切勿並排停車，楊梅警早已於清晨6時30分完成警力配置，確保學童安全。

除了交通疏導，宣導「行人安全」成為今年重點。龍潭分局長施宇峰強調，龍潭區計有19所中小學，警方將持續建置校園周邊安全走廊，並評估增設科技執法設備，嚴厲取締「車不讓人」與違規停車。

大溪分局長徐章哲則提醒，學童過路口應記住「路口退三步，秒數夠才GO」，並建議穿著亮色衣物提升辨識度，落實「我看得見您、您看得見我」的防禦觀念。