苗栗市5連霸里長邱信雄因公途中車禍過世 3月9日奠禮

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市中苗里長邱信雄（中）生前認養路燈15年不輟，苗栗市長余文忠（左）、苗栗市民代表會主席陳仁杰（右）去年表揚。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中苗里5連覇里長邱信雄2月6日處理里內事務途中車禍，搶救至18日不治，享壽82歲，3月9日在後龍鎮福祿壽生命藝術園區舉行奠禮，上午8點半公祭發引羽化，生前行誼留給無限追思懷念。

邱故里長生前第2任里長起同額競選，第2任時苗栗市公所開辦路燈認養，他節省下競選費用響應支持，從此年年運用里長事務補助費，認養里內120盞路燈，後來他再連任3屆里長，選舉都沒有競爭對手，2011年內政部表揚特優里長。

2月6日傍晚5點多，他在住家附近里民家中泡茶才喝第一口茶，接到電話要至中苗維祥土地公廟，處理汰換桌子事宜，途中在苗栗市文化街、中山路口發生車禍，送醫傷重延至2月18日過世，享壽82歲，3月9日在福祿壽舉行奠禮，上午8點家祭，8點半公祭，家屬懇辭奠儀，

苗栗市 車禍 過世

