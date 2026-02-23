陸續開工！桃園、台中 加速蓋社宅

桃園市政府持續興建社會住宅，今年三月起將有六處、一三九七戶社宅案場陸續開工，集中人口稠密的中壢區，目標二○三○年達成自建一萬戶社宅。台中市也預計今年完工四處、一一五六戶社宅，累計興辦社宅達一萬四五○戶，但民眾仍盼增加供給，提高中籤率。

桃園市住都處指出，目前施工中八個基地共一六三一戶社宅，預計二○二七年中到二○二八年初完工。今年將開工六處基地，分別為中壢四處共一一七六戶、八德一處一百戶、觀音一處一二一戶。其中坐落觀音草漯重劃區為觀音區首座社會住宅；八德茄苳段案鄰近部立桃園醫院，鎖定醫療從業人員及周邊就業人口入住。中壢四處分別在內壢近中壢工業區、中壢體育園區與北富台近中壢與八德交界。

台中市政府住宅處統計，已完工十八處、四八四九戶社宅，另有十二處、五三八二戶興建中，及一處二一九戶規畫中。今年預計再有四處基地完工，合計釋出一一五六戶，包括大里光正二期、西屯市政、東區台中公園二期及豐原安康二期好宅，挹注社宅新量能。

不過，供給增加仍難解「僧多粥少」困境。潘姓民眾表示，社宅地段佳、屋況新穎，租金相對合理，但申請人數眾多，中籤率偏低，「想住卻抽不到」成為常態。也有承租戶指出，社宅最長租期六年，期限屆滿仍須另覓住處，若房價居高不下，恐怕仍無力購屋。