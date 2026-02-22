桃園社宅115年設計規劃逾4800戶 拚119年自建萬戶

桃園市住都處今天表示，今年將設計規劃完成4819戶社宅，其中6社宅案場3月起陸續開工，到年底共開工1397戶，另施工中的也有1631戶，到119年1萬戶自建社宅目標穩健推進中。

桃園市政府住宅發展及都市更新處發布新聞稿表示，今年將設計規劃完成4819戶社宅。目前施工中包括桃園和中壢各2處、龜山3處、蘆竹1處合計8個基地共1631戶社宅，預計116年中到117年初完工；今年也將開工6處基地，包含中壢4處、八德及觀音各1處總計1397戶。今年也會完成8處社宅工程招標，統計到119年全桃園有近1萬1000戶社宅。

住都處說，日前也辦理工程招商說明會，約有30多家建築師事務所、營造廠出席了解社宅工程並有意願投入興辦。統計桃園市已入住、興建、規劃中社宅共有37個基地，包含自建、都更分回或是跨局處合作興建等，公共空間也邀局處合作，導入長者照顧、公共托嬰、社區里民活動中心和弱勢族群支持服務等全齡友善照護空間。

桃園市府住都處表示，為不斷精進「居住正義」議題，為使社宅興建和維運永續，住都處也啟動「可負擔住宅」自治條例工作，協助年輕家庭可買得起房，銜接社會住宅短期租賃，可負擔住宅的銷售收入將轉入社宅的興建維運，讓社宅財政永續，住都處將在年後的議會會期拚送自治條例審查。