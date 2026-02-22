快訊

藝術歸鄉再啟篇章 「蔡蔭棠：藝術漫遊者」主題特展3月登場

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展將於3月4日起，在新竹縣政府文化局美術館重磅登場。圖／縣府提供
「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展將於3月4日起，在新竹縣政府文化局美術館重磅登場。圖／縣府提供

2025年「歸鄉──蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」得到熱烈迴響，「蔡蔭棠──藝術漫遊者」主題特展將於3月4日起，在新竹縣政府文化局美術館重磅登場。縣長楊文科表示，這次特展除了致敬藝術前輩，更是新竹地方藝術史建構的重要一步，他邀請大家共襄盛舉，循著畫筆與腳步的軌跡，認識台灣前輩藝術家蔡蔭棠橫跨台灣與海外的創作歷程，感受藝術如何在行走中生成，並在回望中歸返。

文化局表示，2025年「歸鄉——蔡蔭棠作品返鄉紀錄特展」，讓民眾見證這位生於新竹縣新埔鎮、藝術生涯橫跨20世紀台灣美術發展重要階段的蔡蔭棠，如何以畫筆穿越時空，並在家屬無私捐贈下，作品萬里返鄉，回到生命啟程的地方。

文化局指出，獲贈的蔡蔭棠707件原作及手稿、日記、信件與相冊等珍貴作品，將成為未來新美術館的核心館藏，文化局也積極專業清點、修復與建檔。開春登場的「蔡蔭棠：藝術漫遊者」主題特展，依「啟蒙與學習」、「鄉土與時代」、「繪身寫影」、「跨域創新」、「漫遊寫生」等主題規畫展區，將展出超過140件作品及部分文物，搭配紀錄影像，讓藝術家長期散落海外的創作生命，在故鄉重新匯聚，也是一段關於文化記憶、地方認同與台灣美術史的重要回返。

文化局長朱淑敏說，結合文化局30周年慶系列活動，展覽同步規畫焦點座談及策展人專場導覽活動，帶領觀眾深入理解藝術家不同時期的創作轉折與文化意涵。另外，填寫活動問卷者，還可以參加抽獎活動。詳情請至竹縣政府文化局官網http://www.hchcc.gov.tw、縣府文化局臉書https://www.facebook.com/hchcc.gov/查詢。

文化局 新竹 藝術家

