竹縣選物販賣機違規頻傳 縣府：這「地方」禁止設置

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府近期頻繁接獲竹北、竹東、新豐地區選物販賣機店家違規經營。圖／新竹縣府提供
新竹縣府近期頻繁接獲竹北、竹東、新豐地區選物販賣機店家違規經營，縣府指出新竹縣竹北及竹東都市計畫區內住宅區自2019年起，已依據都市計畫程序，陸續公告實施相關土地使用管制要點，禁止設置選物販賣機，且商業區也有距離限制。對此，縣府也提醒，經營設置店家之前請務必先查詢與了解相關土地使用管制規定，避免誤觸法令受罰。

自2023年起至今，新竹縣政府陸續接獲民眾檢舉選物販賣機違規經營案件，縣府特別呼籲，竹北及竹東都市計畫區內的住宅區已公告為禁止設置選物販賣機，請民眾切勿心存僥倖，以免因違規受罰。

縣府產發處指出，為維護居住安寧，竹北及竹東都市計畫區內的住宅區，自2019年起已依據都市計畫程序，陸續公告實施相關土地使用管制要點禁止選物販賣機的設置，違規者將依「都市計畫法」規定，處6萬至30萬元罰鍰。若持續未改善將持續開罰，開罰至第3次後將進行斷水斷電等處分。

許多近期遭檢舉受罰的店家及行為人表示，不了解都市計畫法規與禁止設置的規定，為避免民眾因資訊不足而誤觸法令，新竹縣政府透過社群媒體持續加強宣導及重申，竹縣竹北及竹東都市計畫區內住宅區已公告禁止設置選物販賣機；商業區部分則有距離限制。

縣府表示，想要設置與經營選物販賣機店，請務必遵循竹縣各地區都市計畫土地使用分區管制要點(相關規定詳新竹縣都市計畫網)及都市計畫相關法令，避免因不諳法令規定而遭裁罰，造成不必要損失。

都市計畫 販賣機 新竹

