苗栗縣府3月新人事布局 鍾東錦：盡量對的人擺在對的位置

苗栗縣政府年後將增置第二副縣長、副秘書長，及長期照護處，數位研考處，3月新人事布局，除了副縣長賴香伶外，清一色內部拔擢，縣長鍾東錦強調「盡量對的人擺在對的位置」，發揮最大作用。

苗栗縣政府因應中央修訂地方行政機關組織準則，及修訂苗栗縣政府組織自治條例，長照處、數研處將於3月2日揭牌成立，增置1名副縣長、1名副秘書長，將於3月16日生效，今年是選舉年，新人事備受注目。

縣議員禹耀東在日前縣議會臨時會，特別舉三國典故「蜀中無大將，廖化作先鋒」為例，表示以他的角度，有些人未必這麼適合，建議鍾東錦多聽聽、多觀察，幫縣長成為左右手，而不是找來以後，外面的評價不是很好。

鍾東錦表示，上任3年多，他觀察縣政府團隊是「趙子龍比較多，廖化比較少」，新人事產生這麼多的位置，他盡量做到把對的人，擺在對的位置，發揮最大的作用，他希望縣府員工都要有熱情，尤其對民意代表、鄉鎮市長，及民眾的態度一定要對。

縣府3月新人事重要名單，包括第二副縣長將由民眾黨中央政策會執行長、苗栗縣黨部主委賴香伶出任，副秘書長許滿顯原參議升任，長照處長莊素玲原衛生局副局長升任，副處長王寶慈原長期照護管理中心主任升任，衛生局企劃科長古智誠升任副局長，數研處長黃智群原參議轉任，副處長林國竹原民政處副處長轉任，至於民政處副處長一職尚未定案。