苗栗縣推動紫色商機 國產藍莓3月可望上市

中央社／ 苗栗縣22日電

藍莓營養價值高，台灣過去多仰賴進口，苗栗透過農村再生計畫推動藍莓高經濟價值作物，栽培漸具成果，今年首批國產藍莓可望3月採收上市，將是邁入商品化重要階段。

苗栗縣政府指出，藍莓屬於高附加價值的「紫色作物」，過去多仰賴進口，對栽培環境與管理技術要求高。縣府近年透過農村再生計畫，從生產端著手，系統性輔導社區與青年農民導入智慧溫室與環控管理，逐步克服氣候限制，讓原本被視為不利於在地發展的作物，得以在苗栗穩定生產，並朝品質化、在地化方向發展。

縣府與農業部農村發展及水土保持署台中分署為推動國產藍莓產業，去年齊力促成「保證責任苗栗縣永續莓果生產合作社」的成立，成為苗栗第一個針對藍莓產業成立的合作社，致力促成企業化經營，更支持智慧化生產管理，帶動青年願意回鄉投入藍莓種植，創造經濟價值。

苗栗縣永續莓果合作社目前有11名青農加入，栽培藍莓面積約4公頃，其中，後龍鎮彭彥豪是首批投入藍莓專業栽培的青農之一。

他告訴中央社，台灣一年進口約2000至3000公噸藍莓，顯示市場需求龐大，但進口果品長途運輸，需經冷藏與保鮮處理，風味與口感難免流失；在地栽培的國產藍莓可於果實在樹上自然完熟後採收，保留完整果粉與香氣層次，呈現產地直送的新鮮優勢，「風味絕對不同」。

彭彥豪說，苗栗縣永續莓果合作社多數成員採溫網室甚至有機栽培，也較無農藥殘留疑慮。

彭彥豪說，相較於進口藍莓，國產藍莓不打價格戰，堅持以品質、新鮮、在地與結合食農教育等方式，希望開創另一條新的道路，成立合作社也有助於集結更多在地小農，互相交流成長、提高藍莓產能、擴大通路合作。

苗栗的國產藍莓產期落在3至7月，今年首批國產藍莓已進入花期，溫室內一串串淡粉色小花低垂枝頭，花形宛如風鈴般隨風搖曳，若後續天候條件配合，這批藍莓可望於3月採收上市。

彭彥豪也說，果樹一般需種植3年後，產量才會逐漸趨穩，今年苗栗的國產藍莓若生長狀況穩定、順利上市，象徵邁入商品化重要階段，為後續市場銷售與品牌建立奠定基礎。

苗栗縣 永續 農村再生

