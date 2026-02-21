快訊

經典賽／中華隊「閉門」熱身賽2：2韓職培證英雄 古林睿煬先發失2分

最高法院判決後…美平均關稅大降至8.3% 20大進口國我排第5高

7陸客春節魂斷貝加爾湖…行程要價7.7萬 「小鋼炮」2分鐘沉沒

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園中原文創桃藝工坊新樣貌 加速更多元文創品牌成長

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
「桃藝工坊」新樣貌動線規畫流暢。圖／青年事務局提供
「桃藝工坊」新樣貌動線規畫流暢。圖／青年事務局提供

桃園市中原文創園區5號倉庫「桃藝工坊」春節假期以嶄新樣貌亮相，青年局表示，新風貌不僅空間升級，整體視覺質感也升級。因應進駐團隊規模擴大，更多元的青年創作者加入，以「溫室」為設計核心，加速桃園青年文創品牌的萌芽與成長。

青年局說明，全新亮相的「桃藝工坊」以精緻選物店為定位，重塑空間語彙，打造兼具當代感與策展氛圍的展示場域。室內採用包浩斯風格金屬簡約層架，線條俐落、視覺清爽，營造明亮通透且富現代工藝感的空間，動線更清晰焦點更為集中，完整呈現每一件職人作品。

桃藝工坊整體設計以秩序、留白與層次為核心理念，品牌保有各自特色，也在整體風格中協調共鳴，專業質感與生活溫度兼具。

桃藝工坊新亮點為全新打造的「溫室植感打卡牆」，透過柔和光影結合植物意象，創作在光與養分中穩定成長，也成為空間中極具辨識度的視覺焦點，吸引民眾拍照，留下屬於桃園青年創意的美好印記。

青年局長侯佳齡說，「桃藝工坊」長期扮演青年文創職人創業基地的重要角色，這次空間優化除提升整體質感，也擴大進駐能量，讓更多在地品牌得以實踐創業夢想。在桃藝工坊，青年創作者可獲得品牌曝光、通路對接、資源育成與市場驗證等多面向支持，為品牌奠定穩健成長基礎，讓創意種子在悉心培育下，茁壯為具市場競爭力的優質品牌。

春節假期，桃藝工坊同步推出「桃藝新春大加馬」系列展售，活動至3月31日，消費達各品牌指定滿額門檻，可獲得品牌精心準備的限定福袋。於館內任選兩件50元（含）以上商品，可獲得抽紅包一次，有多項驚喜好禮。

中原文創園區5號倉庫「桃藝工坊」春節假期新樣貌亮相。圖／青年事務局提供
中原文創園區5號倉庫「桃藝工坊」春節假期新樣貌亮相。圖／青年事務局提供

青年 品牌 桃園

延伸閱讀

​桃園長者洗腎後往廟走、體力透支倒路旁 警助返家

桃園彩券行驚現「雙B」入店！中壢男子靈感大發刮中超級紅包100萬元

烏龜嘴裡塞香菸引眾怒... 桃園某國中學生幹的 下場慘了

桃園草莓產業遍及10區 張善政春節採草莓肯定青農成果

相關新聞

苗栗縣第一個宣布！ 三灣鄉公所今年將普發5000元現金

苗栗縣三灣鄉民代表會在春節前通過提案，今年將普發5000元現金給全鄉設籍居民，這也是苗栗縣第一個公布將普發現金的鄉鎮，依...

桃園中原文創桃藝工坊新樣貌 加速更多元文創品牌成長

桃園市中原文創園區5號倉庫「桃藝工坊」春節假期以嶄新樣貌亮相，青年局表示，新風貌不僅空間升級，整體視覺質感也升級。因應進...

【即時短評】窮爸爸、富兒子！苗栗三灣、銅鑼普發現金 縣府財政仍受控

苗栗縣三灣、銅鑼兩鄉都已決定今年將普發現金5000元，年底選舉無疑是「大撒幣」的主旋律，但普發現金如何與地方建設取得平衡...

環團春節三接碼頭藻礁區走春、積沙明顯鯨背丘變多 影響藻礁生態

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政春節大年初三與友人清晨去看桃園藻礁，並在臉書有感而發，指出現場再次見證台灣很多學術資料是建築...

4.5億元打造湖口新地標 樂活運動館預計2027年底完工

新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程今年1月正式決標，預計4月開工，場館座落在王爺壟運動公園旁，設有健身房、桌球室、羽球場、韻...

佛教聞修正法會籌建覺行寺明日動土 5000坪基地廟宇建築現「唐風」

中華國際佛教聞修正法會在苗栗市南勢里籌建的覺行寺，將在明天2月22日大年初六舉辦動土典禮，聞修正法會並前天起一連兩天於2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。