桃園中原文創桃藝工坊新樣貌 加速更多元文創品牌成長

桃園市中原文創園區5號倉庫「桃藝工坊」春節假期以嶄新樣貌亮相，青年局表示，新風貌不僅空間升級，整體視覺質感也升級。因應進駐團隊規模擴大，更多元的青年創作者加入，以「溫室」為設計核心，加速桃園青年文創品牌的萌芽與成長。

青年局說明，全新亮相的「桃藝工坊」以精緻選物店為定位，重塑空間語彙，打造兼具當代感與策展氛圍的展示場域。室內採用包浩斯風格金屬簡約層架，線條俐落、視覺清爽，營造明亮通透且富現代工藝感的空間，動線更清晰焦點更為集中，完整呈現每一件職人作品。

桃藝工坊整體設計以秩序、留白與層次為核心理念，品牌保有各自特色，也在整體風格中協調共鳴，專業質感與生活溫度兼具。

桃藝工坊新亮點為全新打造的「溫室植感打卡牆」，透過柔和光影結合植物意象，創作在光與養分中穩定成長，也成為空間中極具辨識度的視覺焦點，吸引民眾拍照，留下屬於桃園青年創意的美好印記。

青年局長侯佳齡說，「桃藝工坊」長期扮演青年文創職人創業基地的重要角色，這次空間優化除提升整體質感，也擴大進駐能量，讓更多在地品牌得以實踐創業夢想。在桃藝工坊，青年創作者可獲得品牌曝光、通路對接、資源育成與市場驗證等多面向支持，為品牌奠定穩健成長基礎，讓創意種子在悉心培育下，茁壯為具市場競爭力的優質品牌。