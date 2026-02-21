【即時短評】窮爸爸、富兒子！苗栗三灣、銅鑼普發現金 縣府財政仍受控

苗栗縣三灣、銅鑼兩鄉都已決定今年將普發現金5000元，年底選舉無疑是「大撒幣」的主旋律，但普發現金如何與地方建設取得平衡，讓錢花在刀口上，也是各鄉鎮市必須認真面對的課題。至於孰重孰輕？則是見仁見智。

苗栗縣是全國唯一財政受中央控管的縣市，三灣、銅鑼兩地率先提出普發現金，凸顯出各鄉鎮市雖沒有縣府這位「窮爸爸」能全面撐腰，但十八鄉鎮市如今沒有任何一個鄉鎮負債，誇張來說甚至是「富到流油」。

從大型城鎮公庫的十多億元到小鄉的四、五億元，財務狀況比縣府寬裕多了，不過遇到普發現金，苗栗縣人口最多的頭份、竹南、苗栗三地，都無意碰觸此話題，因人口數從10萬多人到8萬多人，一旦發放就是五、六億元，勢必對大型城鎮的建設規畫造成衝擊。

苗栗縣長鍾東錦對於三灣、銅鑼兩鄉普發現金的反應連聲說「很好啊」、「發錢是好事」，因為他們都沒負債，只有縣府是負債，「窮爸爸」卻有18個「富兒子」，讓縣府的處境難免有些尷尬。

目前縣府與鄉鎮市也透過合作方式推動福利政策，以學校午餐而言，下學年全縣中小學生的營養午餐費60元，將由縣府及鄉鎮市各自負擔30元，雖然其中有11個縣市已自行採取免費或補貼政策，但推動全面免費午餐政策，部分鄉鎮市節省一半經費或減少補貼金額，也算是雙贏。

至於生育津貼加碼，在「生不如死」的情況下，苗栗縣人口除了頭份、竹南持續逆勢成長，其他鄉鎮市都逐年遞減，部分鄉鎮市大幅提高生育津貼，在短期出現人口緩降效果，但長期仍難改變人口結構。

三灣鄉7月起將生育津貼大幅調升，第一胎從2萬元增為8萬元，足足調高4倍，但全鄉新生兒每年僅十餘人，政策利多，但支出的經費其實是「小菜一碟」，談宣傳效益很划算。

「今年是選舉年。」苗栗政壇人士不諱言普發現金最讓民眾有感，在經費充裕下合法發放並不為過，至於衝擊地方建設的討論，各地花大錢弄出蚊子館的情況彼彼皆是，發錢與建設孰輕孰重，還真是見仁見智。