苗栗縣第一個宣布！ 三灣鄉公所今年將普發5000元現金

苗栗縣三灣鄉民代表會在春節前通過提案，今年將普發5000元現金給全鄉設籍居民，這也是苗栗縣第一個公布將普發現金的鄉鎮，依人口數計算，費用需要2800多萬元，無獨有偶，銅鑼鄉代表會幾乎也在同時期通過普發5000元現金的提案，還有地方人士推測這一波普發現金很可能形成跟風。

三灣鄉除了拋出普發現金的大利多，也宣布生育津貼第一胎至第三胎以上從原先的2萬、3萬、5萬，大幅提高為8萬、9萬及10萬元，第一胎足足調高4倍，不過三灣鄉近年來新生兒數字平均都維持在10餘人，相較之下生育津貼大加碼的經費只是「小錢」。

三灣鄉普發現金是由代表會提案，鄉公所也樂於配合辦理，鄉公所預估5月定期會將審議普發現金的自治條例，凡是今年1月31日前設籍的鄉民5645人都可領取，總經費約2800多萬元，這筆費用外界有說法認為財源來自於前鄉長涉收賄案的「不義之財」，但鄉長李運光並不認同。

李運光表示，鄉公所平日「省吃儉用」，公庫現約有4.5億元，扣除將支付的工程款項及籌建生命紀念館的1.6億元，實際可運用的現金仍有2.5億多元，普發現金沒有困難，前鄉長任內的部分工程，投標金額往往高達九成五，現在七成多就可標出；普發現金是參考新竹縣橫山鄉的作法，三灣普發現金的訊息傳出後，也有其他鄉鎮來探詢作業方式考慮跟進。

鄉公所主管表示，依中央公共工程委員會的採購法規，發現前鄉長任內一些廠商違反契約精神，鄉公所直接沒收押標金，另外也提民事訴訟並勝訴，公庫可進帳約3200萬元，但並非直接將這筆款項用來普發現金。

三灣鄉民代表會表示，代表會通過普發現金提案，原本規畫在5月定期會審議自治條例，發放時間約在7月以後，但現已考慮提前開臨時會，讓鄉民及早能獲得，三灣鄉每年總預算2億多元，如果與總預算相比，普發現金的款項約是總預算的十分之一。

銅鑼鄉民代表會主席林九炲表示，銅鑼鄉日前也通過普發現金，這項提案由他提出，其餘10名代表全數副署，以銅鑼設籍人口數1.6萬人估算，普發5000元現金總經費約8000萬元，提案已送交鄉公所研議辦理，鄉公所也表態支持。

「誰敢反對啊 ！」銅鑼一名地方政壇人士表示，凍省後鄉鎮市的財源大減，甚至還要舉債，如今情況早已反轉，拜銅鑼科學園區及大樓興建案增加之賜，近年鄉庫每年都有數千萬元廠房及房屋稅進帳，鄉庫也充盈，這次發放現金對地方建設或其他支出不致於發生排擠效應，且今年是「選舉年」，普發現金更是無人敢擋。