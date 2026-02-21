環團春節三接碼頭藻礁區走春、積沙明顯鯨背丘變多 影響藻礁生態

藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政春節大年初三與友人清晨去看桃園藻礁，並在臉書有感而發，指出現場再次見證台灣很多學術資料是建築在錯誤的認知，且反覆的誤用擴散之上，這導致環評更有利於開發方，只要他們掌握了敢於背書的學閥即可。

大年初三（18日）清晨5點，潘忠政和朋友們在中油三接碼頭外會合，進入藻礁G1區，當天6點8分前還是乾潮，潮位193公分。

潘忠政表示，一行人穿過蜿蜒的海邊雜草小徑，涉過一段伏流水的沙灘，暗黑的前方在手電筒的照耀下，是更大片的沙灘，有位放綾仔（一種用魚網捕魚的方法）的漁人正在鋪設他的網具。大家和漁人打招呼，漁人聊起他在這裡數十年來的捕魚心得，說三月以後天暖就不再放綾仔，因為氣溫一高，掛網的魚獲在退潮後很容易發臭，得不償失。

提起這裡的地形變遷，漁人說三接工程啟動以前，他現在站著的位置都還是「蚵螺咕石（客語藻礁）」，數十年沒有變過。這讓潘忠政想起藻礁公投成案前後，某派學者及其信眾用「大潭藻礁女神只有6歲」，以此駁斥「千年藻礁」，當時被這論調搞糊塗的選民一定不少。