4.5億元打造湖口新地標 樂活運動館預計2027年底完工
新竹縣湖口鄉樂活運動館新建工程今年1月正式決標，預計4月開工，場館座落在王爺壟運動公園旁，設有健身房、桌球室、羽球場、韻律教室等，將滿足各年齡層運動民眾需求，總經費達4.5億元，預計2027年底完工。
新竹縣教育局長蔡淑貞表示，湖口鄉樂活運動館新建工程運動部補助1億元、湖口鄉公所配合款1億元、縣府配合款1億9841萬3000元，後續也為增加民眾停車空間，縣府追加自籌5882萬元，總工程經費達4億5723萬2035元。預計3月25日辦理動土典禮，4月開工，並於2027年底完工。
新竹縣長楊文科表示，湖口鄉在各界努力下，近年公共建設迅速發展，人口不斷成長，也讓湖口鄉成為全國最大鄉，縣府在積極建置各項重大公共工程，同時也為民眾打造更完善的運動休閒場域，感謝鄉公所及立委攜手積極向中央爭取補助，期盼大家一起愛運動，活出自我。
湖口鄉樂活運動館建置地點為王爺壟運動公園停車場，總樓地板面積約9471.14m²，規畫地下1樓為汽車停車位，地上1樓為機車停車位、大廳及販售部，2樓為健身房、桌球室及韻律教室，3樓則為羽球場，將增添更多元的運動場地，提供全天候友善運動環境。
