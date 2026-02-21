聽新聞
0:00 / 0:00
佛教聞修正法會籌建覺行寺明日動土 5000坪基地廟宇建築現「唐風」
中華國際佛教聞修正法會在苗栗市南勢里籌建的覺行寺，將在明天2月22日大年初六舉辦動土典禮，聞修正法會並前天起一連兩天於2月19日、20日兩天在覺行寺預定地舉行新春萬燈供佛祈福法會。聞修正法會表示，覺行寺基地約5000坪，整體建築風格將承襲唐代佛寺的內涵，展現莊嚴肅穆的東方美學，預計3至4年內完工。
中華國際佛教聞修正法會指出，覺行寺籌建工程已於2025年6月12式獲苗栗縣政府核發建照，大年初六將邀產官學界貴賓與地方鄉親隆重舉行「覺行寺興建動工儀式」，見證這座傳承原始佛法的重要基地邁入建設新里程，動土典禮將贈送與會信眾具紀念價值的「金鏟子」分享動土大吉的喜悅。
正法會表示，覺行寺建築由專研傳統廟宇、擁有25年執業經驗的建築師許育鳴設計，整體建築風格承襲唐代佛寺的內涵，展現莊嚴肅穆的東方美學，象徵正法在台灣扎根、弘揚。未來寺廟完工後，覺行寺將成為亞洲指標性的正法中心，提供大眾修行恭聞法音、深入學習南無第三世多杰羌佛傳承之原始教法，引導眾生覺行圓滿、共證菩提。
覺行佛教基金會發言人鄭孟豪指出，一連兩天的萬燈供佛法會2026年邁入第十年，意義深遠。現場特設圓滿、福慧、吉祥、如意、平安、富貴「六大光明心燈」與祈福樹，專為點燈者祈願納福，祈求身心健康、福慧增長。
正法會強調，覺行寺啟建人釋證達教尊為百年難聞的聖德比丘尼，遵奉南無第三世多杰羌佛教導，嚴持戒律，教尊長期奉行「三時慈悲嚴戒行，實踐利生行持真」宗旨，積極投入苗栗地方慈善事業，關懷弱勢，盼將真正的佛法慈悲融入地方公益，具體實踐利生行持。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。