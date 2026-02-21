高壓環境加應酬文化 科技白領男酒癮纏身難戒斷

桃園38歲林姓男子在科技業上班，雖然是外界稱羨的高薪白領，但高壓環境與應酬文化，酒癮越來越重，小酌助眠變成天天要喝，出現失眠、情緒低落和專注力下降等情，甚至罹患憂鬱症，後來經桃園療養院評估，透過儀器治療才好轉。

「我不是不想戒，是一到晚上就控制不住，腦袋一直想喝。」林先生表示，因為長期喝酒，不僅擅長的工作開始出錯，家人也發現他變得易怒、退縮，假日只想躺在床上，對生活完全提不起勁。他多次嘗試戒酒並接受藥物治療，但渴酒感反覆來襲，加上憂鬱症狀加重，讓他一度對治療失去信心。

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥指出，成癮疾患往往是慢性且反覆發作，常與憂鬱等精神疾患共病。 臨床上最棘手的就是「渴求感」，很多患者不是意志力不夠，而是大腦獎賞系統與自我控制迴路長期失衡，讓他們在壓力、疲憊或特定情境下，很容易再次被拉回去。

林先生透過藥物和深層經顱磁刺激治療，渴求感下降，情緒波動也趨於穩定，終於重新找回自我管理的節奏。

桃療成癮治療科主任吳坤鴻表示，深層經顱磁刺激是一種非侵入性的腦刺激治療，它透過特殊設計的深層線圈，可刺激較深且較廣泛的腦區網路，有助減少渴求感。但是，腦刺激治療不是取代原有的治療模式，而是放進整合治療裡，搭配藥物、心理治療與生活重建，才讓患者在戒斷與復原的過程更穩定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康