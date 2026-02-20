快訊

疑燒金紙釀禍…台南民宅竄火舌 飼主崩潰抱癱軟愛犬「嘴對嘴吹氣」

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園草莓產業遍及10區 張善政春節採草莓肯定青農成果

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政和議員們、市府團隊行銷草莓產業。圖／桃園市農業局提供
桃園市長張善政和議員們、市府團隊行銷草莓產業。圖／桃園市農業局提供

桃園市長張善政今日前往中壢區草莓農園走春體驗採果，發新春福袋拜年，還體驗採草莓及手作草莓潛艇堡，肯定青農用心投入栽培與行銷。

桃園市農業局長陳冠義表示，桃園草莓產業近年發展成果豐碩，已從傳統草莓栽培場域，逐步轉型為兼具農業生產、休閒體驗與食農教育的特色產業。桃園市市府去年初輔導農友成立桃園市草莓推廣協會，推動產業整合與升級，目前全市草莓生產場域已達35處，分布10個行政區，栽培品種涵蓋國產、日系及白草莓等，已顯現桃園草莓產業在品種多元化與栽培技術上的成果。

桃園市農業局說明，桃園市政府近年積極舉辦各式草莓行銷，結合草莓農場地圖、食農闖關體驗、草莓新品發表及市集展售，讓民眾不只是嘗草莓，更能深入了解在地草莓的生產過程與食農理念，獲得熱烈迴響。

陳冠義說，為提升民眾採果體驗品質，多數草莓園已導入溫網室設施，讓遊客在不同天氣條件下都能安心、舒適地體驗採果樂趣。市府也整合各場域生產資訊，推動「草莓採果AI智慧導覽地圖」，提供即時果況與開放資訊，協助民眾更便利地安排行程；推薦全民到桃園走春採草莓，一起感受桃園農業的魅力。

桃園市議員周玉琴、彭俊豪、魏筠，桃園市草莓推廣協會理事長莊育來、常務監事李正安、總幹事蕭富嚴和民政局長劉思遠、警察局長廖恆裕、青年局長侯佳齡、桃園果菜公司董事長呂淑真都參加採草莓體驗活動。

農業局長陳冠義（左2）向張善政說明推動草莓產業成果。圖／桃園市農業局提供
農業局長陳冠義（左2）向張善政說明推動草莓產業成果。圖／桃園市農業局提供

草莓 食農教育 張善政 桃園

延伸閱讀

垃圾清運提早開工！桃園市長慰勞 環保局提醒幾樣資收風險

桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

桃園除夕夜33件火災「半數與煙火有關」 張善政說話了

農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

相關新聞

桃園草莓產業遍及10區 張善政春節採草莓肯定青農成果

桃園市長張善政今日前往中壢區草莓農園走春體驗採果，發新春福袋拜年，還體驗採草莓及手作草莓潛艇堡，肯定青農用心投入栽培與行...

垃圾清運提早開工！桃園市長慰勞 環保局提醒幾樣資收風險

桃園市清潔隊初四開工，桃園市長張善政今天分別前往中壢區、平鎮區清潔中隊贈慰勞品，並表示，春節長假前家戶大掃除，與春節開工...

法醫楊敏昇驗屍也修復遺體 以死亡為鏡推廣生命教育

新竹地檢署法醫楊敏昇，長年經手處理意外、他殺等非自然死亡案件，除驗屍外，也投入遺體修復、家屬悲傷陪伴與校園生命教育，盼以...

新竹市同步聽打服務再升級 打造無障礙溝通友善城市

新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。新...

竹縣歷史建築內灣派出所將修復 再現歷史風華

新竹縣歷史建築內灣派出所興建於1938年，過去因大雨屋頂坍塌，新竹縣文化局爭取客委會補助，陸續工程案招標，並推動建築修復...

城市內的客家古厝 竹北東平問禮堂木作匠師鑿修老屋

竹縣竹北高鐵特區歷史建築竹北東平問禮堂日前啟動修復工程，其中木作匠師莊傳興以一刀一鑿修補近90年的木構件，堅持以傳統工序...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。