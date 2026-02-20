桃園草莓產業遍及10區 張善政春節採草莓肯定青農成果

桃園市長張善政今日前往中壢區草莓農園走春體驗採果，發新春福袋拜年，還體驗採草莓及手作草莓潛艇堡，肯定青農用心投入栽培與行銷。

桃園市農業局長陳冠義表示，桃園草莓產業近年發展成果豐碩，已從傳統草莓栽培場域，逐步轉型為兼具農業生產、休閒體驗與食農教育的特色產業。桃園市市府去年初輔導農友成立桃園市草莓推廣協會，推動產業整合與升級，目前全市草莓生產場域已達35處，分布10個行政區，栽培品種涵蓋國產、日系及白草莓等，已顯現桃園草莓產業在品種多元化與栽培技術上的成果。

桃園市農業局說明，桃園市政府近年積極舉辦各式草莓行銷，結合草莓農場地圖、食農闖關體驗、草莓新品發表及市集展售，讓民眾不只是嘗草莓，更能深入了解在地草莓的生產過程與食農理念，獲得熱烈迴響。

陳冠義說，為提升民眾採果體驗品質，多數草莓園已導入溫網室設施，讓遊客在不同天氣條件下都能安心、舒適地體驗採果樂趣。市府也整合各場域生產資訊，推動「草莓採果AI智慧導覽地圖」，提供即時果況與開放資訊，協助民眾更便利地安排行程；推薦全民到桃園走春採草莓，一起感受桃園農業的魅力。