三義勝興社區攜手失親兒彩繪 老中青點亮客庄圍牆

苗栗縣三義鄉勝興社區發展協會與失親兒基金會合作，由藝術家帶領孩童彩繪舊圍牆，畫出客庄生活，過程中一些社區長者參與其中，在老中青努力下，不僅美化社區環境，長輩們也傳承客家文化給年輕一輩，並感受到久違的祖孫情。

苗栗縣三義鄉有勝興、双湖、龍騰等7個村，知名觀光景點勝興車站就位在勝興村，近年興起的舊山線鐵道自行車（勝興車站至鯉魚潭），每到假日更是一位難求。

三義鄉勝興村擁有得天獨厚的觀光資源，當地社區發展協會也積極推動社區營造，希望讓民眾看見客家文化與客庄生活。

這次勝興社區發展協會做出新嘗試，不是像過往單純請專家來作畫，而是加入失親兒元素，並在藝術家曾淑敏、陳浩宇帶領下，讓原先不起眼的公共空間煥然一新。

勝興社區發展協會理事長、勝興村長陳志奇說，在一次與藝術家閒聊後，促成社區與失親兒基金會合作，彩繪勝興社區活動中心旁長滿苔蘚、長約30公尺的老舊圍牆，希望孩童作畫過程中能體會繪畫的樂趣、了解客庄風情，更期盼讓這面牆有更深層的社會意義。

陳志奇一開始不敢抱太大期望，但看著孩童們在老師帶領下，用壓克力漆反覆彩繪牆面，畫上社區菜園中常見的茄子、南瓜、絲瓜等作物，勾勒出農村日常，成果令人驚豔；但更讓人感動的，就是有社區長輩參與其中，與孩童一起作畫。

陳志奇指出，社區中很多長輩的兒女去外地打拚，只有逢年過節才會帶著孫子返鄉探望，因此長輩跟孩子們一起動筆彩繪，「就像看到自己的孫子一樣」。在去年暑假期間，大約有10名長者與10名學童合力完成彩繪牆，長者們不僅畫出成就感，也達到教育、娛樂與陪伴的目的。

走訪三義，還有不少彩繪牆。陳志奇說，除了勝興社區活動中心旁的農村主題牆，失親兒基金會也與舊山線鐵道自行車業者合作，在魚藤坪遊客服務中心旁繪製2面牆，以石虎、桐花及古蹟為主題，另在双湖村的客家學堂也有，目前共計4面彩繪牆，皆是由失親兒在藝術家帶領下完成。

有了這次成功經驗，社區長輩希望再與失親兒合體，完成更多創作。陳志奇說，今年還在規劃中，會持續尋求資源延續此模式，繼續為社區增添色彩與溫暖。