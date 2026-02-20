快訊

二戰後最嚴峻安保環境！高市警告大陸脅迫 擬修安保文件、體制改革

鯉魚潭快艇遭疑「惡意造浪」害9歲童溺斃 縱管處調監視器…若超速最高罰百萬

新港奉天宮開臺媽祖抽出「國運籤上上籤」 董事長解讀籤詩

三義勝興社區攜手失親兒彩繪 老中青點亮客庄圍牆

中央社／ 苗栗縣20日電

苗栗縣三義鄉勝興社區發展協會與失親兒基金會合作，由藝術家帶領孩童彩繪舊圍牆，畫出客庄生活，過程中一些社區長者參與其中，在老中青努力下，不僅美化社區環境，長輩們也傳承客家文化給年輕一輩，並感受到久違的祖孫情。

苗栗縣三義鄉有勝興、双湖、龍騰等7個村，知名觀光景點勝興車站就位在勝興村，近年興起的舊山線鐵道自行車（勝興車站至鯉魚潭），每到假日更是一位難求。

三義鄉勝興村擁有得天獨厚的觀光資源，當地社區發展協會也積極推動社區營造，希望讓民眾看見客家文化與客庄生活。

這次勝興社區發展協會做出新嘗試，不是像過往單純請專家來作畫，而是加入失親兒元素，並在藝術家曾淑敏、陳浩宇帶領下，讓原先不起眼的公共空間煥然一新。

勝興社區發展協會理事長、勝興村長陳志奇說，在一次與藝術家閒聊後，促成社區與失親兒基金會合作，彩繪勝興社區活動中心旁長滿苔蘚、長約30公尺的老舊圍牆，希望孩童作畫過程中能體會繪畫的樂趣、了解客庄風情，更期盼讓這面牆有更深層的社會意義。

陳志奇一開始不敢抱太大期望，但看著孩童們在老師帶領下，用壓克力漆反覆彩繪牆面，畫上社區菜園中常見的茄子、南瓜、絲瓜等作物，勾勒出農村日常，成果令人驚豔；但更讓人感動的，就是有社區長輩參與其中，與孩童一起作畫。

陳志奇指出，社區中很多長輩的兒女去外地打拚，只有逢年過節才會帶著孫子返鄉探望，因此長輩跟孩子們一起動筆彩繪，「就像看到自己的孫子一樣」。在去年暑假期間，大約有10名長者與10名學童合力完成彩繪牆，長者們不僅畫出成就感，也達到教育、娛樂與陪伴的目的。

走訪三義，還有不少彩繪牆。陳志奇說，除了勝興社區活動中心旁的農村主題牆，失親兒基金會也與舊山線鐵道自行車業者合作，在魚藤坪遊客服務中心旁繪製2面牆，以石虎、桐花及古蹟為主題，另在双湖村的客家學堂也有，目前共計4面彩繪牆，皆是由失親兒在藝術家帶領下完成。

有了這次成功經驗，社區長輩希望再與失親兒合體，完成更多創作。陳志奇說，今年還在規劃中，會持續尋求資源延續此模式，繼續為社區增添色彩與溫暖。

彩繪 陳志 長輩

延伸閱讀

立面光電5公有建物先行 專家看好北部都會區潛力

鹿港玉渠宮融合傳統現代 海綿寶寶彩繪成亮點

從模型祭走進停機坪 阿帕契彩繪推手點燃國軍心靈戰力

澎湖娘家宴席開206桌！鄉親團圓敘舊 齊為陳光復集氣祈福

相關新聞

垃圾清運提早開工！桃園市長慰勞 環保局提醒幾樣資收風險

桃園市清潔隊初四開工，桃園市長張善政今天分別前往中壢區、平鎮區清潔中隊贈慰勞品，並表示，春節長假前家戶大掃除，與春節開工...

法醫楊敏昇驗屍也修復遺體 以死亡為鏡推廣生命教育

新竹地檢署法醫楊敏昇，長年經手處理意外、他殺等非自然死亡案件，除驗屍外，也投入遺體修復、家屬悲傷陪伴與校園生命教育，盼以...

新竹市同步聽打服務再升級 打造無障礙溝通友善城市

新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。新...

竹縣歷史建築內灣派出所將修復 再現歷史風華

新竹縣歷史建築內灣派出所興建於1938年，過去因大雨屋頂坍塌，新竹縣文化局爭取客委會補助，陸續工程案招標，並推動建築修復...

城市內的客家古厝 竹北東平問禮堂木作匠師鑿修老屋

竹縣竹北高鐵特區歷史建築竹北東平問禮堂日前啟動修復工程，其中木作匠師莊傳興以一刀一鑿修補近90年的木構件，堅持以傳統工序...

關西分駐所修復揭密 空心磚展現日治建築智慧

新竹縣定古蹟關西分駐所保存日治時期完整警察聚落樣貌，縣府修復時發現辦公廳舍牆體採用混凝土空心磚，研判與當時技師栗山俊一推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。