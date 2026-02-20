垃圾清運提早開工！桃園市長慰勞 環保局提醒幾樣資收風險

桃園市清潔隊初四開工，桃園市長張善政今天分別前往中壢區、平鎮區清潔中隊贈慰勞品，並表示，春節長假前家戶大掃除，與春節開工首日垃圾量都明顯增加，清潔同仁工作負擔倍增，也感謝清潔隊員提早開工維持市容整潔。

張善政說，他上任後，將清潔隊開工時間由往年的大年初五提前至初四，使春節期間垃圾收運和雙北一致，符合市民期待，多數民眾仍在休假之際，清潔隊即投入收運工作，讓市民生活環境維持良好狀態。張善政也提醒執勤時務必注意安全，期許新的一年桃園環境持續改善、城市一天比一天更乾淨。

環保局表示，大年初四全面恢復垃圾、廚餘及資源回收清運，清潔隊夥伴提前結束假期回到第一線服務市民；初一至初三期間各區清潔中隊仍持續執行市容巡查、觀光熱區清潔、道路清掃及環境稽查等任務，累計投入值勤近500人次，展現環境維護服務不中斷的決心，並採「一趟收運至清空為止」方式執行清運，工作量繁重。

環保局也呼籲市民落實垃圾分類，勿將廚餘或資源回收物混入一般垃圾；高壓噴霧瓶罐須完全排空後回收，行動電源應交由資源回收車處理，金紙、香灰與炮竹餘燼須確認完全熄滅並以水澆熄後妥善包裝再清運，以提升清運效率並降低清潔人員作業風險。