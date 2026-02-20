新竹市同步聽打服務再升級 打造無障礙溝通友善城市

新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。新竹市政府說，因應多元需求，今年起升級同步聽打服務內容，服務擴大至警政場域及夜間緊急情境，讓聽語障者在各類生活情境中皆能安心接收完整資訊、參與社會生活。

新竹市長高虹安表示，同步聽打服務是資訊平權的重要實踐，去年服務深獲服務使用者肯定，累計達573人次、總時數717.25小時。今年市府將服務再升級，讓聽語障者於日常與緊急情境中皆能即時接收關鍵資訊，確保溝通權利在公共安全面向獲得具體落實，打造更安全友善的城市環境。

社會處長黃佳婷表示，新竹市的同步聽打服務由社團法人新竹市聲暉協會提供，聽打員皆經過專業訓練並取得認證，原服務範圍包含就醫、就學及課程講座等。經過市府評估實務需求後，今年開始擴大服務內容，讓聽語障者於夜間時段或突發事件中，也能即時掌握資訊，保障其社會參與權利。

梁姓市民分享，她去年報名新竹市文化局「影像培力營」時，能否申請同步聽打服務是她能否安心學習的關鍵，後得知主辦單位全程安排聽打員，4個月每堂課程皆提供穩定服務，協助她完整吸收課程內容。

她說，相較以往仰賴手機語音轉文字易受網路與收音影響，專業聽打品質更為可靠。聽打員能依照講師授課、報告與分組討論等不同情境中，都能即時及靈活調整配合，表現專業與用心，讓她深感受到支持與感動。