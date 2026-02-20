快訊

高雄蓮池潭市集昨晚爆衝突！疑被笑光頭 他「洗衣精混汽油」潑人洩恨

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

新竹市同步聽打服務再升級 打造無障礙溝通友善城市

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。圖／新竹市政府提供

新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。新竹市政府說，因應多元需求，今年起升級同步聽打服務內容，服務擴大至警政場域及夜間緊急情境，讓聽語障者在各類生活情境中皆能安心接收完整資訊、參與社會生活。

新竹市長高虹安表示，同步聽打服務是資訊平權的重要實踐，去年服務深獲服務使用者肯定，累計達573人次、總時數717.25小時。今年市府將服務再升級，讓聽語障者於日常與緊急情境中皆能即時接收關鍵資訊，確保溝通權利在公共安全面向獲得具體落實，打造更安全友善的城市環境。

社會處長黃佳婷表示，新竹市的同步聽打服務由社團法人新竹市聲暉協會提供，聽打員皆經過專業訓練並取得認證，原服務範圍包含就醫、就學及課程講座等。經過市府評估實務需求後，今年開始擴大服務內容，讓聽語障者於夜間時段或突發事件中，也能即時掌握資訊，保障其社會參與權利。

梁姓市民分享，她去年報名新竹市文化局「影像培力營」時，能否申請同步聽打服務是她能否安心學習的關鍵，後得知主辦單位全程安排聽打員，4個月每堂課程皆提供穩定服務，協助她完整吸收課程內容。

她說，相較以往仰賴手機語音轉文字易受網路與收音影響，專業聽打品質更為可靠。聽打員能依照講師授課、報告與分組討論等不同情境中，都能即時及靈活調整配合，表現專業與用心，讓她深感受到支持與感動。

社會處表示，「同步聽打服務」適用範圍涵蓋警政、醫療就診、教育訓練、福利活動及各類公共事務等多元場域。凡有服務需求的民眾，於活動或事項辦理前7日，向新竹市同步聽打服務提供單位「社團法人新竹市聲暉協會」提出申請。

新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。圖／新竹市政府提供
新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。圖／新竹市政府提供

語音 公共

延伸閱讀

年底衝494座！台中活動中心大升級 1.27里就有1據點

Volvo將推史上最大OTA更新！250萬輛舊車升級新介面與Google Gemini

新竹市年貨大街結合犯保協會 推公益攤位

學生放學免再多走1公里 新竹市11甲公車延駛至南華國中校門口

相關新聞

法醫楊敏昇驗屍也修復遺體 以死亡為鏡推廣生命教育

新竹地檢署法醫楊敏昇，長年經手處理意外、他殺等非自然死亡案件，除驗屍外，也投入遺體修復、家屬悲傷陪伴與校園生命教育，盼以...

新竹市同步聽打服務再升級 打造無障礙溝通友善城市

新竹市政府推動「同步聽打服務」，由專業聽打服務員即時將現場語音轉換為文字並同步顯示於螢幕上，協助聽語障者掌握對話內容。新...

竹縣歷史建築內灣派出所將修復 再現歷史風華

新竹縣歷史建築內灣派出所興建於1938年，過去因大雨屋頂坍塌，新竹縣文化局爭取客委會補助，陸續工程案招標，並推動建築修復...

城市內的客家古厝 竹北東平問禮堂木作匠師鑿修老屋

竹縣竹北高鐵特區歷史建築竹北東平問禮堂日前啟動修復工程，其中木作匠師莊傳興以一刀一鑿修補近90年的木構件，堅持以傳統工序...

關西分駐所修復揭密 空心磚展現日治建築智慧

新竹縣定古蹟關西分駐所保存日治時期完整警察聚落樣貌，縣府修復時發現辦公廳舍牆體採用混凝土空心磚，研判與當時技師栗山俊一推...

看得見骨肉皮！桃園燈會策展人：花燈不是「放大版IP」

春節燈會掀土洋IP大戰，傳統手工花燈與現代充氣燈組也被拿來比較。本報日前報導手藝人嘆近年花燈偏向光影與環境營造，完全沒有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。