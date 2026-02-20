法醫楊敏昇驗屍也修復遺體 以死亡為鏡推廣生命教育

快訊

中央社／ 新竹縣20日電
新竹地檢署法醫楊敏昇，長年經手處理意外、他殺等非自然死亡案件，除驗屍外，也投入遺體修復、家屬悲傷陪伴與校園生命教育，盼以死亡為鏡，引導更多人珍惜生命、理解生命意義。

59歲楊敏昇投入法醫工作近30年，曾參與過921大地震、國華空難、復興航空空難等重大災難事件的驗屍工作，也歷經不少社會案件，他說，解剖與縫補的每一刀都要謹慎，面對的不只是案件證據，更是一段已經結束、卻仍被家屬深深牽掛的生命。

楊敏昇的法醫生涯中，最沉重的經驗之一，是相驗因車禍喪命的學生，他說，面對過早逝去的年輕生命，雖維持專業完成程序，內心仍難掩不捨，也因此深刻體會死亡對家屬的衝擊。

而在今年台中新光三越發生氣爆事故，其中1名罹難者是年輕櫃姐；因爆炸衝擊力道強烈，臉部嚴重變形，家屬期盼能讓孩子恢復生前樣貌、好好道別。

楊敏昇與修復團隊進行重塑臉部輪廓，盡力還原生前神情，讓家人得以見她最後一面，家屬告別時潸然落淚說，正因能好好道別，才終於有力量放手，讓悲傷逐步告一段落。

楊敏昇說，從實務工作觀察，遺體鑑識只是面對死亡的起點，後續仍需銜接家屬的心理支持、告別儀式與社會陪伴，才能協助生者重新回到生活軌道。

長年面對生死離別的楊敏昇表示，生命教育不能只停留在抽象說教，而要結合制度、專業與陪伴，讓人們在面對死亡時不只學會告別，也學會如何好好活著。

他將經驗帶入校園，在課程中同時談生命與死亡，透過真實社會案例，引導學生理解生命的有限與選擇所承擔的後果，引導學生珍惜生命，思索生命本質。

