竹縣歷史建築內灣派出所將修復 再現歷史風華

中央社／ 新竹縣20日電
新竹縣歷史建築內灣派出所興建於1938年，過去因大雨屋頂坍塌，文化局爭取客委會補助，陸續工程案招標，並推動建築修復及周邊景觀改善，重現內灣派出所的歷史風華。（新竹縣文化局提供）中央社
新竹縣歷史建築內灣派出所興建於1938年，過去因大雨屋頂坍塌，文化局爭取客委會補助，陸續工程案招標，並推動建築修復及周邊景觀改善，重現內灣派出所的歷史風華。（新竹縣文化局提供）中央社

新竹縣歷史建築內灣派出所興建於1938年，過去因大雨屋頂坍塌，新竹縣文化局爭取客委會補助，陸續工程案招標，並推動建築修復及周邊景觀改善，重現內灣派出所的歷史風華。

歷史建築內灣派出所為日式木造，屬地方警察官署建築形式，2006年登錄為歷史建築；因內灣氣候潮濕多雨、建物老化，加上地處山坡使用不便，2019年新廳舍啟用後遷移，舊派出所隨即移交新竹縣政府文化局管理。

文化局長朱淑敏接受中央社訪問表示，2022年5月因內灣地區連日豪雨，加上白蟻長期侵蝕，導致內灣派出所屋頂一度局部塌陷，文化局隨即搭設棚架與防護帆布進行緊急防護，後續完成鋼棚架保護及支撐工程，並推動修復再利用規劃設計。

她說，為加速修復進程，文化局向客委會爭取修復工程施作案獲核定補助新台幣5485萬3449元、縣府自籌1044萬8277元，將進行建築整體修復及景觀改善，工程案已上網招標。

朱淑敏指出，內灣派出所除日式建築物的外觀吸睛，門前還有1株具歷史價值的百年桂花樹，派出所原空間配置以辦公室為中心，兩側為巡查宿舍，後續修復後，將朝背包客棧營運，讓遊客實際體驗日式宿舍的生活氛圍。

她表示，而派出所原辦公空間將規劃為公共展示區，呈現警政與地方歷史脈絡，戶外空間期望作為遊客休憩點，可直接眺望內灣地區。

朱淑敏指出，期望透過這次修復再利用工程，內灣派出所未來可與周邊老街、鐵道及文化據點形成串聯，讓這座曾肩負治安任務的老建築，在搶救重生後，轉化為承載地方記憶、帶動內灣觀光與文化發展的新節點。

