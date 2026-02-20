快訊

中央社／ 新竹縣20日電
新竹縣東平問禮堂為<a href='/search/tagging/2/竹北' rel='竹北' data-rel='/2/231712' class='tag'><strong>竹北</strong></a>在地林氏家族祖厝，1998年高鐵建設啟動徵收期間，因建築完整、具代表性而予以保留，並於2007年登錄為新竹縣<a href='/search/tagging/2/歷史建築' rel='歷史建築' data-rel='/2/107047' class='tag'><strong>歷史建築</strong></a>，是竹北高鐵特定區內少數保存下來的傳統建築之一。（新竹縣文化局提供）中央社
新竹縣文化局長朱淑敏告訴中央社記者，東平問禮堂為竹北在地林氏家族祖厝，1998年高鐵建設啟動徵收期間，因建築完整、具代表性而予以保留，並於2007年登錄為新竹縣歷史建築，是竹北高鐵特定區內少數保存下來的傳統建築之一。

她指出，問禮堂興建於1934年，原為一堂一橫格局，1939年增建為一堂三橫屋，1947年因分家需求再次調整，形成現有建築規模；其屋面屬五虎下山形制，並設圍牆區隔內外，院內留有2株桂花樹，屋前過去作為大片禾埕、曬穀場使用。

朱淑敏表示，東平問禮堂的建築年代雖不算久遠，工藝也非以華麗著稱，但其文化價值在於，作為竹北高鐵特定區內少數留存的六家地區傳統常民住宅，得以呈現客家農村建築的空間配置與生活使用樣貌。

在修復工地上，木作匠師莊傳興的身影格外顯眼；負責第一期工程木作的他表示，修復全程遵循傳統工序與工法，多半仍使用鑿刀、刨刀等手工具，一刀一鑿進行修補，讓新舊構件自然銜接，避免破壞原有結構韻味。

莊傳興說，早年建築多為就地取材，木料尺寸不一，全憑匠師因材施作；此次修復則須經專業技師評估，所用木材較為厚重，施工時多以人力手拉定位，而非仰賴機具。

他表示，「慢一點，是為了保護這棟老房子的生命。」並認為修復不只是完成工程，而是讓歷史建築得以延續呼吸。

依據新竹縣文化局資料指出，竹北東平問禮堂預計於今年12月完工，期盼未來再利用活化，如提供客家美食等，讓民眾能認識客家文化，打造環境教育與歷史文化的多功能生活場域。

城市內的客家古厝 竹北東平問禮堂木作匠師鑿修老屋

竹縣竹北高鐵特區歷史建築竹北東平問禮堂日前啟動修復工程，其中木作匠師莊傳興以一刀一鑿修補近90年的木構件，堅持以傳統工序...

