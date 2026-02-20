關西分駐所修復揭密 空心磚展現日治建築智慧

快訊

中央社／ 新竹縣20日電
新竹縣定古蹟關西分駐所保存日治時期完整警察聚落樣貌，縣府修復時發現辦公廳舍牆體採用混凝土空心磚，研判與當時技師栗山俊一推廣隔熱建材有關，突顯其建築技術價值。（新竹縣文化局提供）中央社
新竹縣定古蹟關西分駐所保存日治時期完整警察聚落樣貌，縣府修復時發現辦公廳舍牆體採用混凝土空心磚，研判與當時技師栗山俊一推廣隔熱建材有關，突顯其建築技術價值。

新竹縣文化局長朱淑敏接受中央社記者訪問，關西分駐所是1棟近百年歷史的日式建築，因長期缺乏修繕而多處毀損，曾出現結構安全疑慮，為避免古蹟持續惡化，縣府陸續委託調查研究，盤點歷史背景、建築特色與損壞情形。

她表示，關西分駐所座落於關西鎮核心街區，周邊仍保留舊戲院、巷弄、古蹟與歷史建築等多處記憶節點，串連出地方發展的時代軌跡，是關西重要的歷史場域之一。

朱淑敏表示，若任由分駐所持續傾頹，消失的不僅是1棟建築，更可能讓地方記憶出現斷裂，因此分駐所的緊急搶救與分期修復，被視為保存關西文化脈絡與延續地方歷史的重要關鍵。

她說，此次修復工程聚焦2棟古蹟建築，施工團隊先拆除過往因應警眷住宿需求而增建的附屬空間，讓建築輪廓回到原初樣貌，也讓園區視野重新打開。

朱淑敏指出，而辦公廳舍修復重點包括恢復日式黑瓦屋面、修復木構屋架與牆體；警眷日式宿舍則採傳統「小舞壁」工法施作，讓老屋能以接近原有的姿態，被後人重新理解與使用。

她指出，「小舞壁」是日式木造建築牆體所使用的工法，同樣使用竹篾（或細竹枝）施作，但施工方式是將竹篾以「井字形」排列再以麻繩綁紮而成。

朱淑敏表示，在修復過程中，工程團隊在辦公廳舍牆體中發現混凝土空心磚，研判與日治時期技師栗山俊一推廣空心磚具備良好隔熱效果有關，此次發現也讓人看見當時建築技術與生活智慧的結合。

依據新竹縣文化局資料指出，透過分期修復縣定古蹟關西分駐所，第1、2期工程已完成，並引入台灣崑劇院與藝文空間進駐；第3期工程聚焦兩棟古蹟建築，拆除警眷住宿增建空間並恢復日式黑瓦屋面與木構屋架，後續等待整體修復，預計今年底對外開放。

新竹縣關西分駐所是1棟近百年歷史的日式建築，因長期缺乏修繕而多處毀損，曾出現結構安全疑慮，為避免古蹟持續惡化，新竹縣縣府陸續委託調查研究，盤點歷史背景、建築特色與損壞情形，並進行相關修復。（新竹縣文化局提供）中央社
