賴清德總統桃園景福宮發福袋 籲支持國防特別預算

賴清德總統今天下午到桃園景福宮參香發福袋，致詞時詳細介紹中央政府政績，強調經濟成長也需要自我保護，「公司賺錢也要請保全」，希望桃園支持1.25兆元國防特別預算。

桃園景福宮歷史悠久，在地方有「大廟」之稱，賴清德總統選舉時也曾到此參香祈福。廟方主委簡征潭表示，台南曾經發生大地震，受創嚴重，景福宮當時有募集善款幫助，而賴總統不久之後也到景福宮表達謝意，證明賴總統是個有情有義的人。