看得見骨肉皮！桃園燈會策展人：花燈不是「放大版IP」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園燈會25日在虎頭山創新園區登場，創作團隊堅持用傳統技法與現代時下主題結合。圖／桃園觀光旅遊局提供
桃園燈會25日在虎頭山創新園區登場，創作團隊堅持用傳統技法與現代時下主題結合。圖／桃園觀光旅遊局提供

春節燈會掀土洋IP大戰，傳統手工花燈與現代充氣燈組也被拿來比較。本報日前報導手藝人嘆近年花燈偏向光影與環境營造，完全沒有元宵味，強調花燈骨架之美是充氣IP燈組無法呈現。桃園燈會也認同花燈創作不僅僅是「放大IP」，含dtto friends在內，半數以上重要燈組都採用傳統技法製作。

2026桃園燈會策展人劉治良指出，若以同一件作品規模比較，傳統工藝燈具的費用明顯高於充氣燈膜。

充氣燈膜優勢在製作快速、成本較低、可模組化生產，但細節精緻度與結構深度較受限；傳統工藝每一座花燈都是客製化藝術品。傳統花燈的價值不僅在形式，而書技藝本身，鐵線起骨、紗布繃布、手工上色到結構比例反覆修正，每一道程序都來自師傅多年累積的經驗與判斷，「這不是工廠快速量產可以替代的流程，而是一門需要時間淬鍊的工藝語言」。

劉治良表示，元宵節不同於一般的燈光秀或商業展演，它承載的是節慶傳統與世代記憶，而傳統花燈正是這份記憶最紮實的載體。在追求視覺刺激的時代，團隊刻意選擇慢工出細活。燈光從布面透出時產生的溫潤光暈，具有塑料材質難以取代的視覺溫度。希望透過傳統技藝與現代IP對話，讓這項文化資產不只存在於博物館，而是持續在桃園的城市空間裡發光。

傳統花燈從骨架比例到布面張力都需精準計算的立體雕塑工程。尤其在與IP角色合作時，如何在不破壞角色辨識度的前提下，以鐵線結構重構輪廓、以繃布轉譯平面圖稿，並同時融入元宵節意象與馬年符碼，這是一種高度專業且嚴謹的再創作過程。它不是單純「放大IP」，而是讓IP真正走進燈會文化脈絡之中。

桃園市觀光旅遊局表示，今年桃園燈會5成以上才用傳統花燈，是劉治良和工藝師賴仕政率領團隊打造，有別復古作風，2人構想可說是在科技浪潮中守住文化根基。今年燈會25日至3月8日在虎頭山創新園區、南崁溪水岸與三民運動公園登場，歡迎民眾前來。

