黑貴賓招財！正妹刮中10萬竟「走人」 八德彩券行PO文急尋失主

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
八德興豐路的發財興商行今午在地方臉書社團紛專「記憶八德」PO文急尋，下午到店內買「2000萬超級紅包」刮刮樂的女客人，刮中十萬元卻未看清楚便將中獎刮刮樂丟在店內，店家透露女客當時抱著1隻黑貴賓，希望中獎客人快與店家聯繫。圖／取自「記憶八德」臉書粉專
是妳嗎？今午有名抱著黑貴賓的正妹前往桃市八德區彩券行購買2000元刮刮樂，幸運刮中10萬元卻疑似渾然不知，竟將中獎彩券丟在店內離開，店家重新檢視後，發現正妹中獎了，著急地在地方臉書社團「記憶八德」發文，憑藉「黑貴賓」特徵全市尋人，引發網友熱議。

台灣彩券今年春節推出31款刮刮樂，其中以「2000萬超級紅包」網路討論度最火熱，位於八德區興豐路753號「發財興商行」今午發出緊急公告，表示下午4時20分，有名女子進店挑選面額2000元的刮刮樂「2000萬超級紅包」，女子刮完後，疑似未仔細清點獎項，便將彩券留在店內桌上就走了，店員隨後拿起彩券複查，發現這是張中了大獎！

根據店家公布中獎刮刮樂的照片顯示，這張「2000萬超級紅包」遊戲區密密麻麻，最終結算總共中了20個5000元獎項，總計獎金高達10萬元；為了將這筆獎金物歸原主，店家立刻在臉書在地社團「記憶八德」發文急尋人。

老闆PO文強調「今天下午有一位女客人，帶著一隻黑貴賓狗。麻煩看到訊息請回店，妳中了10萬元！」店家表示，女客人的特徵鮮明，除了身旁的愛犬外，購買時間與地點都非常明確，希望能透過網路力量讓失主早日現身。

