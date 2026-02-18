快訊

南崁溪上游覆蓋大量「雪花」 桃市環保局活捉違規洗車場

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
環保局稽查員發現雨水箱涵仍持續排出含有化學氣味的泡沫廢水，隨即穿戴裝備展開地毯式溯源。圖／環保局提供
環保局稽查員發現雨水箱涵仍持續排出含有化學氣味的泡沫廢水，隨即穿戴裝備展開地毯式溯源。圖／環保局提供

桃園市環境保護局春節期間執法不打烊！南崁溪上游東門溪今午突然遭大量泡沫染白，稽查員據報頂著強風沿溪溯源，當場揪出桃園區三民路加油站洗車場將未處理過的洗車廢水排入溪釀汙染，市府痛批業者心存僥倖，依水汙染防治法重罰，命其限期改善，最高可罰300萬元。

今天是大年初二回娘家的日子，三兩民眾在緊鄰南崁溪上游東門溪段的桃園區三民路與日光路口的朝陽公園散步，意外發現南崁溪上游東門溪河段竟佈滿層層疊疊白色泡沫的異象，宛如雪花般地覆蓋溪面；由於泡沫隨溪流迅速擴散，當地居民與市議員擔憂廢水含強鹼或化學藥劑恐將重創水質生態，立刻向環保局通報求援。

市府環保局據報，秉持「執法無假期」原則，第一時間派員趕赴現場，當稽查員抵達發現，雨水箱涵仍持續排出含有化學氣味的泡沫廢水，隨即穿戴裝備展開地毯式溯源，經清查複雜的地下排水路徑，最終鎖定禍源是三民路二段中油加油站附設的洗車場；當場查獲洗車場在清洗作業過程中，未將含有界面活性劑的洗車廢水接入收集處理系統，反任由廢水直接漫流進入側溝，最終匯入東門溪造成汙染。

環保局指出，洗車廢水成分含界面活性劑，除造成西面泡沫影響觀感外，也會導致水體水質及生態環境造成衝擊，業者應設置並正常操作廢水處理設備，確保排放水質符合標準才能排放，當場除依法開單告發，同時要求業者全面檢視汙染防治設施，防止類似情形再發生。

環保局強調，春節期間各項監控設施與稽查待命人員皆全天候運作，隨時應對突發汙染事件，呼籲各事業單位應落實自主管理，定期檢修廢水處理設施，確保放流水符合法規標準。

民眾若發現溪流顏色異樣或有異味排放，請隨時撥打1999市民服務專線或公害陳情專線0800-066666，24小時受理服務，環保局即時派員查處，共同守護家鄉環境。

民眾今午在南崁溪上游的東門溪河段散步時，驚見溪面遭大量白色泡沫覆蓋，立刻通報市府環保局。圖／環保局提供
民眾今午在南崁溪上游的東門溪河段散步時，驚見溪面遭大量白色泡沫覆蓋，立刻通報市府環保局。圖／環保局提供
經清查複雜的地下排水路徑，最終鎖定禍源是三民路二段中油加油站附設的洗車場。圖／環保局提供
經清查複雜的地下排水路徑，最終鎖定禍源是三民路二段中油加油站附設的洗車場。圖／環保局提供
有民眾今午在南崁溪上游的東門溪河段散步時，驚見溪面遭大量白色泡沫覆蓋，立刻通報市府環保局。圖／環保局提供
有民眾今午在南崁溪上游的東門溪河段散步時，驚見溪面遭大量白色泡沫覆蓋，立刻通報市府環保局。圖／環保局提供

