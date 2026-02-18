草莓產季遇春節年假 走春採果熱 卓蘭導入智慧農業穩產升級

春節連假進入第二天，各地走春人潮湧現，其中「採草莓」成為不少家庭出遊首選。苗栗卓蘭為全台重要草莓產區之一，近年在工研院導入智慧農業科技下，透過環境監測與病蟲害預警系統，協助農民精準管理栽培條件，提升草莓品質與穩定度。

在地草莓品牌「貝瑞果Berrygood」率先採用相關技術，結合鮮果銷售、加工產品與民宿經營，打造結合科技與慢活體驗的農村旅遊模式。

品牌總經理林惠陽同時經營「花自在食宿館」，該民宿曾獲CNN評選為台灣十大特色民宿之一。

她表示，自己因喜愛草莓，為了吃得安心而投入有機香水草莓種植，從栽培過程中累積經驗後，也進一步與在地農友合作推動友善農法，希望將尊重自然的理念擴散至整個產區。

林惠陽說，許多旅客來到卓蘭不僅為了放鬆身心，也希望帶回優質草莓及相關產品作為年節伴手禮。因此，她與工研院合作提升草莓品質。

工研院長期以科技推動農業升級，針對草莓產業面臨病菌防治困難、產量不穩及化學農藥使用偏高等問題，在了解林惠陽需求後主動展開交流，分享智慧農業研發成果，協助在地轉型。

此次協助貝瑞果導入數位節能快速炭化技術與數位監控系統，開發生物製劑，可有效抑制草莓病菌、穩定產量，並減少約一半的化學農藥與肥料使用，提升品質與永續性。

林惠陽更進一步將工研院技術再介紹給大湖的草莓園使用，因為他認為種出來的香水草莓品質，不輸傳統農法之餘，還能達成低碳農業的目標，也獲得大湖草莓園農友的認同。

此外，工研院也協助貝瑞果導入多重壓差鎖香萃取技術，將原本僅能低價販售的草莓格外品，轉化為高附加價值的天然草莓糖蜜。「花自在食宿館」則進一步將草莓糖蜜運用於自製餅乾、鬆餅、啤酒與冰淇淋等伴手禮與甜點，讓消費者一年四季都能品嘗以天然草莓製成的特色料理。

工研院表示，年節期間苗栗草莓園與食宿館展現的不僅是採果人潮，更是農業、觀光與科技融合的生活樣貌。從田間管理到加工應用，科技讓生產更穩定，也讓旅遊體驗更豐富。對走春旅人而言，一趟農村小旅行，帶回的不只是草莓香甜，更是卓蘭在地深耕的用心與滋味。