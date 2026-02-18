新竹縣年後恢復廚餘回收 未落實廚餘分類清潔隊得拒收

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府環保局提醒，硬質類、長纖維類不可回收，例如骨頭、蛤蜊殼、鳳梨頭、榴槤殼、果核、玉米梗、玉米葉、粽葉、竹筍殼等，直接當一般垃圾排出。 圖／新竹縣政府提供
為持續推動廚餘轉化再利用，新竹縣政府環保局提升廚餘處理廠處理量能，宣布自農曆年後，各鄉鎮市公所清潔隊恢復垃圾清運首班車起，重啟「廚餘回收」工作，請民眾將廚餘瀝乾水分後再回收，不得併入垃圾排出，如未落實分類或廚餘含大量水分，清潔隊將依法拒收。

去年底為防範非洲豬瘟，中央宣布禁止廚餘養豬，為避免廚餘堆置產生環境衛生問題，環保局自去年10月30日宣布暫停家戶廚餘回收，請家戶廚餘瀝乾後改丟一般垃圾。環保局歷經3個月努力，大幅提升新竹縣廚餘處理廠處理量能，包含黑水虻處理量能提升、廚餘濾液去化管道暢通；同時，學校廚餘也已媒合送至合格畜牧場，達成分流處理的目標。

新竹縣各鄉鎮市公所清潔隊回收的廚餘，農曆春節後，將全數送至縣府環保局廚餘處理廠，透過黑水虻「生物轉化」技術，產出高價值的昆蟲蛋白與蟲糞肥料「當好肥」。除了剩菜剩飯，黑水虻也能處理菜葉、橘子皮、西瓜皮、咖啡渣、茶葉渣與蛋殼。

環保局呼籲，春節團圓時，民眾在家烹調「吃多少、煮多少」，外出用餐「吃多少、點多少，未吃完打包帶走」。廚餘應瀝乾水分後再回收，農曆年後不得併入垃圾排出。如未落實分類或廚餘含大量水分，清潔隊得拒收，並可依「廢棄物清理法」第50條處1200元至6000元罰鍰。

環保局提醒，勿讓塑膠袋及餐具一起丟入廚餘桶，並落實廚餘分類，硬質類、長纖維類不可回收，例如骨頭、蛤蜊殼、鳳梨頭、榴槤殼、果核、玉米梗、玉米葉、粽葉、竹筍殼等，直接當一般垃圾排出。

行政院宣布自2027年起全面禁止廚餘養豬，今年為落日轉型期，家戶廚餘全面禁養豬，僅限「正面表列」之事業廚餘及集中供膳剩食，在符合AIoT監控與GPS追蹤設備前提下，給予1年緩衝。因應明年廚餘全面禁止養豬，環保局及各鄉鎮市公所今年將持續擴充廚餘清運及處理量能，確保資源循環、環境永續。

為持續推動廚餘轉化再利用，新竹縣政府環保局提升廚餘處理廠處理量能，宣布自農曆年後，各鄉鎮市公所清潔隊恢復垃圾清運首班車起，重啟「廚餘回收」工作。圖／新竹縣政府提供
