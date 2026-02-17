桃園除夕夜33件火災「半數與煙火有關」 張善政說話了

桃園昨晚6時到今天清晨6時共33件火警，17件與爆竹煙火有關。市長張善政今天下午到內壢消防分隊慰勤，誇獎消防人員展現專業應變得宜，未造成人員傷亡，表現值得肯定。

張善政今天下午慰勤不忘致贈慰問金，感謝消防員犧牲假期堅守崗位，守護民眾生命財產安全，令人敬佩。他表示，近期天氣寒冷，春節期間人車往來頻繁，救護勤務明顯增加，無論是長者因低溫不適送醫或交通事故緊急救援，救護人員皆全年無休、即時馳援，充分展現專業精神與高度責任感，是民眾得以平安過年關鍵力量，市府將持續提升救護量能，也祝福消防同仁新的一年平平安安。

張善政也說，桃園昨天因適逢春節燃放爆竹頻繁，全市多起火警，所幸在消防員迅速應變與專業處置下，即時控制火勢，避免災情擴大，未造成人員傷亡，表現值得肯定。

消防局表示，內壢分隊位於桃園與中壢交會樞紐，區內涵蓋內壢火車站、台一線省道及內壢工業區，具有交通要道、多元產業與高密集住宅等特性，勤務型態複雜且繁重。每年救護案件量約5千件，為全市前五大救護熱區之一，加上工業區廠房風險及老舊社區巷弄狹窄等因素，也增加火警搶救難度，面對高強度勤務與多元災害型態，內壢分隊始終維持高效率應變能力，展現專業與團隊合作精神。