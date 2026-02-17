影／迎新春！大年初一鍾東錦造訪苗縣各地宮廟祈福 發放馬年福袋

苗栗縣長鍾東錦及妻子陳美琦、副縣長邱俐俐在今天大年初一上午率局處首長並由各鄉鎮市首長陪同，分別前往頭份、竹南、後龍、通霄、苑裡、苗栗、獅潭、大湖、卓蘭、三義、銅鑼等廟宇參拜祈福、發放馬年「福袋」向鄉親拜年，祝福大家馬到成功，新年萬事如意、平安健康。

鍾東錦與局處首長上午分別前往頭份永貞宮、竹南龍鳳宮、慈裕宮、後龍慈雲宮、通霄慈惠宮、苑裡慈和宮、慈護宮、苗栗玉清宮、苗栗大明寺發放福袋，陳美琦、邱俐俐與縣府團隊分別到獅潭義民廟、大湖萬聖宮、卓蘭峨崙廟、三義五穀宮、銅鑼武聖宮、西湖五龍宮等廟宇參拜祈福，並發送「馬年吉祥」福袋，向鄉親拜年。

今天部分地區雖下雨，但民眾熱情不減，各廟都擠滿走春祈福的鄉親，大家見面互道恭喜，尤其領到福袋，更是開心不已，充滿年節熱鬧氣氛。鍾東錦說，一早見到這麼多鄉親虔誠拜廟，相信神明會保佑大家，而且「下雨帶財」，苗栗一定會越來越好，祝福鄉親越來越發財。

上午11點多，鍾東錦趕場抵達玉清宮，由玉清宮董事長魏俊傑及立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠及各級民代、里長多人陪同上香祈福；玉清宮上午上香人潮熱滾滾，排隊等待領取福袋的鄉親大排長龍，鍾東錦在定點發放一陣後，改由自己走動向排隊鄉親逐一發放福袋，拿到福袋的民眾也顯得格外開心。

縣府表示，明天2月18日大年初二，鍾縣長發送福袋時間、地點分別為上午8點頭份義民廟、8點40分斗煥坪大化宮、9點15分珊珠湖太陽宮、9點50分三灣五穀廟、10點15分小南埔崇聖宮、10點50分大南埔文武宮、11點30分南庄永昌宮。

陳美琦、邱俐俐明日致贈福袋時間和地點為上午9點公館五穀宮、9點35分頭屋五聖宮、10點10分造橋慈聖宮；歡迎鄉親參考發送時間地點，踴躍索取，但福袋因限量發行，送完為止。