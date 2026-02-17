聽新聞
苗栗玉清宮國運籤出爐！抽出中吉、中平 總幹事解析：多行善事迎接挑戰
今天是大年初一，苗栗市玉清宮依往例在農曆正月初一子時（昨晚11點多）抽出丙午年國運籤，其中包括人民籤和五穀籤，分別是中吉、中平，玉清宮總幹事劉基春解析認為，人民籤寓意個人行事必須依良心，為善自有善報，為惡自然會有惡果。
玉清宮香火鼎盛，今天正月初一湧入大批信眾上香祈福，走春氣氛熱鬧非凡。
玉清宮今年抽出的國運籤，其中人民籤為第七十六籤中吉，籤詩為「三千法律八千文、此事如何說與君、善惡兩途君自作、一生禍福此中分」、五穀籤為第五十九籤中平，籤詩為「門衰戶冷苦伶仃、可嘆祈求不一靈、幸有祖宗陰騭在、香煙未斷續螟蛉」。
劉基春解析指出，今年五穀籤從字面上來看並不是很好，但只要自己不斷努力，多行善事，祖先自會有庇佑，今年定能順順利利突破挑戰。
玉清宮是苗栗縣治的大廟，奉祀關聖帝君等神明，廟方除了經常捐資協助興學、照顧社會及弱勢，2001年並響應環保政策，率先「封爐」停燒金紙並推廣「一爐一香」，到玉清宮上香只要兩柱香；環境部長彭啓明去年8月也專程前來推動「新紙錢三燒」政策。
