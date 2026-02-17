從更生人到民代 竹南鎮代陳嘉榮浪子回頭回饋鄉里

苗栗縣竹南鎮民代表陳嘉榮年輕時曾因槍砲案件入監服刑5年，他出獄後放下刀槍，改拿熱熔膠槍投入神明香塔製作，也以素人身分投入選舉，成功當選鎮民代表。從更生人到民意代表，陳嘉榮用親身經歷證明只要願意重新出發，每個人都有機會為社會帶來正向的力量。

69年次的陳嘉榮，出生於竹南中港。當地早年是金紙加工產業重鎮，幾乎家家戶戶都靠這門技藝維生。但隨著機械化與產業外移，這門手工業日漸式微。年輕的陳嘉榮一度走偏，24歲因槍砲案入獄，服刑5年1個月。

陳嘉榮出獄後回到竹南，面對熟悉卻陌生的街景與未來的迷惘，他選擇從頭再來。從鐵工、夜市滷味攤做起，一步步累積，存下一筆積蓄後開設洗車場，最後在朋友介紹下踏入神明香塔產業，拿起熱熔膠槍，重新找到自己存在的價值。

與傳統以食物堆疊的壽塔不同，陳嘉榮以安全、衛生又有儀式感的粗香、螺旋香等材料製作祝壽香塔，讓民眾作為神明祝壽、還願或是進行法會儀式所用的供品，待祭祀結束後，廟方可將香塔中的香拿出，繼續使用，而從香塔設計、紙盒包裝到美感調整，陳嘉榮全都親力親為，逐漸打出口碑。

事業穩定後，他始終記得阿嬤常說「有能力就要幫助別人」，這句話點亮了他心中那盞回饋鄉里的信念。

民國111年，陳嘉榮首度參選竹南鎮民代表。某天走訪中港溪堤防路段拜票時，他發現整條堤防長約3公里，竟有近1000公尺一片漆黑，兩端明亮，中段卻昏暗如墨，他在心中立下承諾，「如果當選，這件事我一定要查到底」。

陳嘉榮當選後說到做到，調資料、發公文、實地會勘到協調單位，親力親為，最終查明原因並成功爭取經費，讓整段堤防路全面點亮，守護夜間運動與居民通行安全，也實現他對家鄉的承諾。

香塔產業淡旺季分明，為了讓經營穩定，陳嘉榮擴展製作米塔、蓮花塔等多樣形式，後來更成立禮儀公司，提供祝壽、告別、安奉等一條龍服務，他也默默幫助有急難或經濟困難的家庭，讓每個人都能安心、有尊嚴地完成人生最後一程。

「民事不可緩」是苗栗縣立委陳超明常掛在嘴邊的一句話，這也成為陳嘉榮的座右銘，因為陳嘉榮知道什麼是被放棄的感覺，也知道被相信有多重要，如今他用自己的故事，走過錯誤、翻轉命運，努力成為守護地方、照亮社區的人。