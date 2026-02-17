苗栗走春 白沙聖域串聯山海農遊軸線

春節連假何處去，苗栗縣府整合縣內農村再生成果，推出以白沙屯為核心的「白沙聖域」農遊軸線，串聯海線信仰聚落與山線休閒農業區，結合祈福、慢遊與農村體驗，是年節走春新選擇。

縣府農業處表示，通霄鎮白沙屯拱天宮是苗栗海線重要信仰中心，近年縣府在農村再生計畫支持下，與農業部農村發展及水土保持署台中分署合作，逐步改善周邊農再社區生活環境與公共空間，培力農村社區具備發展農遊路線的基礎條件，整合信仰文化與農村再生場域資源。

農業處長陳樹義指出，透過農村再生計畫協助社區改善生活環境、強化產業體質，讓農村兼顧生活、生產與旅遊功能，「白沙屯媽祖不只是單一信仰據點，而是結合周邊農村場域，形成一條可實際走訪的農村旅遊軸線」。

農業處說，海線農遊路線以白沙屯拱天宮為起點，串聯通霄、苑裡一帶信仰節點與濱海農村聚落，民眾可採單車或慢行方式走訪通霄慈惠宮、慈后宮，以及苑裡慈護宮、慈和宮等廟宇，在走讀媽祖信仰文化的同時，也能看見農村再生後逐步改善的聚落景觀。

此外，苑裡鎮農會「愛情果園」位於山、海線農遊軸線交會處，園區近期完成彩繪貨櫃觀景台更新，結合在地農產特色與海線意象，成為旅途中停留與拍照的節點。

山線部分，民眾可由苑裡沿苗140線前往卓蘭壢西坪休閒農業區。壢西坪曾獲「金牌農村」肯定，春節期間推出採果體驗、手作活動，區內休閒農場也正值牡丹花季，賞花期自1月中旬持續至3月上旬，形成山海串聯的春節農遊行程。

農業處表示，「白沙聖域」農遊軸線展現苗栗推動農村再生、休閒農業與地方產業發展的成果，期盼吸引民眾於春節期間走入農村，感受苗栗山海交會的多元風景。