快訊

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

是否持續提供台灣武器？川普證實正和習近平溝通 「很快會做決定」

賴總統初一龍山寺參拜許三願 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

苗栗走春 白沙聖域串聯山海農遊軸線

中央社／ 苗栗縣17日電

春節連假何處去，苗栗縣府整合縣內農村再生成果，推出以白沙屯為核心的「白沙聖域」農遊軸線，串聯海線信仰聚落與山線休閒農業區，結合祈福、慢遊與農村體驗，是年節走春新選擇。

縣府農業處表示，通霄鎮白沙屯拱天宮是苗栗海線重要信仰中心，近年縣府在農村再生計畫支持下，與農業部農村發展及水土保持署台中分署合作，逐步改善周邊農再社區生活環境與公共空間，培力農村社區具備發展農遊路線的基礎條件，整合信仰文化與農村再生場域資源。

農業處長陳樹義指出，透過農村再生計畫協助社區改善生活環境、強化產業體質，讓農村兼顧生活、生產與旅遊功能，「白沙屯媽祖不只是單一信仰據點，而是結合周邊農村場域，形成一條可實際走訪的農村旅遊軸線」。

農業處說，海線農遊路線以白沙屯拱天宮為起點，串聯通霄、苑裡一帶信仰節點與濱海農村聚落，民眾可採單車或慢行方式走訪通霄慈惠宮、慈后宮，以及苑裡慈護宮、慈和宮等廟宇，在走讀媽祖信仰文化的同時，也能看見農村再生後逐步改善的聚落景觀。

此外，苑裡鎮農會「愛情果園」位於山、海線農遊軸線交會處，園區近期完成彩繪貨櫃觀景台更新，結合在地農產特色與海線意象，成為旅途中停留與拍照的節點。

山線部分，民眾可由苑裡沿苗140線前往卓蘭壢西坪休閒農業區。壢西坪曾獲「金牌農村」肯定，春節期間推出採果體驗、手作活動，區內休閒農場也正值牡丹花季，賞花期自1月中旬持續至3月上旬，形成山海串聯的春節農遊行程。

農業處表示，「白沙聖域」農遊軸線展現苗栗推動農村再生、休閒農業與地方產業發展的成果，期盼吸引民眾於春節期間走入農村，感受苗栗山海交會的多元風景。

白沙屯媽祖 農村再生 信仰

延伸閱讀

內政部推台灣宗教文化地圖 輕鬆規劃開運走春行程

80歲以上免健保費 鍾東錦規畫明年下半年推動

「馬年吉祥」新春發送福袋 苗栗縣長夫妻初一、初二宮廟跑透透

年假趕工中...苗栗頭份大型麵包工廠起火 半個多小時撲滅

相關新聞

眾人平等不用搶 桃園市八德三元宮集香共享福氣

桃園市八德三元宮今凌晨1時許舉辦「丙午新春開廟門暨集體頭香祈福儀式」，主委呂林小鳳率領信眾祈福，眾人集香一起插進香爐，寓...

桃園慈護宮春節送暖！連20年發愛心便當 補春運再抽獎

為關懷照顧弱勢民眾，能在除夕夜溫飽用餐，桃園慈護宮今下午發放除夕愛心便當，持續20多年發揮媽祖愛心功德，共有近500名民...

粉色浪漫 新竹縣走春賞櫻 吉祥物「皮皮獅」秀夢幻景點清單

春意漸濃，2026年新竹縣櫻花季即將拉開序幕。隨著位於關西鎮坪林國小旁的湖畔賞櫻秘境櫻花悄悄綻放，新竹縣吉祥物「皮皮獅」...

竹市「跟風玩新竹」數位集章 領民眾走春山湖海

新竹市政府以通訊軟體LINE的「跟風玩新竹」官方帳號推出數位集章活動，邀民眾在春節期間走訪山、湖、海景點，不妨藉此來一趟...

「阿珠媽」背心超吸睛 高虹安小年夜現身竹市天公壇發紅包掀人潮

春節連假期間，新竹市長高虹安展開多日祈福行程與市民同慶，小年夜晚間竹市也湧現走春人潮。高虹安昨晚10時30分依循往例前往...

「文青水園再生水中心」動土啟航！開啟永續發展新篇章

桃園市政府今（30）日上午盛大舉行「文青水園再生水中心」動土典禮，特別邀請內政部部長劉世芳、桃園市長張善政及地方民意代表共襄盛舉，一同見證A7新林口重劃區與華亞科技園區串聯發展的重要里程碑。本計畫獲得

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。