桃園走春 大溪月眉人工濕地落羽松美景宛如歐洲

中央社／ 桃園17日電

桃園大溪月眉人工濕地是著名「賞松景點」，周邊種植近370棵落羽松，從去年12月底開始由黃轉紅，春節期間達到盛紅限定美景；濕地距離大溪老街僅10分鐘車程，適合安排一日遊。

桃園大溪月眉人工濕地位於大漢溪旁，經由月眉休閒農業區就可抵達，園區自民國108年開始種植落羽松，至今已達370餘棵，每到秋冬就會開始轉紅，樹影倒映在水面宛如歐洲美景，不需門票即可入內欣賞。

桃園市政府水務局表示，月眉人工濕地有水質淨化、生態棲地復育、活化景觀與節能減碳等功能，與大漢溪右岸的大溪水資源回收中心、山豬湖生態親水園區同為環境教育推動基地。

鄰近的景點還有中庄吊橋、大嵙崁地質公園，距離大溪老街也僅有10分鐘車程，適合安排一日遊，在春節期間與家人一同享受大自然與地方人文、美食。

水務局提醒，落羽松林旁的多功能停車場只能停放20多輛車，停車不易，民眾若開車前往，可停放在月眉人工濕地的2個停車場，第一停車場是位於大溪消防隊旁，第二停車場在月湖路上，距離落羽松林約300公尺。

水務局表示，經整理第二停車場旁河川用地，停車位已增達至560個，若民眾來時該處車位也滿載，將管制車輛進入園區改停「橋頭停車場」，再由大溪橋步行前往；2月22日前將管制遊覽車禁入，需依指示停放，月湖路沿線則禁止停放遊覽車、汽車及機車。

