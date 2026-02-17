眾人平等不用搶 桃園市八德三元宮集香共享福氣

桃園市八德三元宮今凌晨1時許舉辦「丙午新春開廟門暨集體頭香祈福儀式」，主委呂林小鳳率領信眾祈福，眾人集香一起插進香爐，寓意眾人共同迎接新年第一道福氣，即使時序進入深夜，仍有不少熱情民眾參與。

為鼓勵民眾踴躍參與，廟方特別規劃多項新春好禮與摸彩活動，其中有50顆珍貴的台灣棒球國家隊國手簽名球、現金紅包、樂透彩券，以及象徵好運圓滿的紅麵龜和發財米，讓前來祈福的民眾滿載祝福而歸。