眾人平等不用搶 桃園市八德三元宮集香共享福氣
桃園市八德三元宮今凌晨1時許舉辦「丙午新春開廟門暨集體頭香祈福儀式」，主委呂林小鳳率領信眾祈福，眾人集香一起插進香爐，寓意眾人共同迎接新年第一道福氣，即使時序進入深夜，仍有不少熱情民眾參與。
為鼓勵民眾踴躍參與，廟方特別規劃多項新春好禮與摸彩活動，其中有50顆珍貴的台灣棒球國家隊國手簽名球、現金紅包、樂透彩券，以及象徵好運圓滿的紅麵龜和發財米，讓前來祈福的民眾滿載祝福而歸。
呂林小鳳表示，八德三元宮已有253年歷史，不僅是地方重要的信仰中心，也是珍貴的文化資產，並於2024由桃園市政府指定為市定古蹟。廟內保存葉金萬、張火廣、陳天乞等匠師的木雕、石雕與交趾陶等百年藝術作品，展現臺灣傳統工藝與宗教文化之美。期盼透過此次活動，讓民眾在為自己與家人祈求平安順遂、福氣滿滿的同時，也能走進古蹟、認識台灣的傳統廟宇之美。
