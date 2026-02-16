桃園慈護宮春節送暖！連20年發愛心便當 補春運再抽獎

為關懷照顧弱勢民眾，能在除夕夜溫飽用餐，桃園慈護宮今下午發放除夕愛心便當，持續20多年發揮媽祖愛心功德，共有近500名民眾受惠。除了發放愛心便當，桃園慈護宮於農曆春節期間舉辦為期一個月補春運活動，邀請信眾前來祈福。

桃園慈護宮指出，愛心便當發放於昨日下午3時許展開，主委簡征潭親率常委楊玉清等多位委員、監事到場發放，登記有愛心便當需求的民眾，持登記券依序排隊，秩序井然，大家非常感謝慈護宮「桃園媽」媽祖賜給的愛心便當。

桃園慈護宮發放愛心便當，早自第八屆吳正宗擔任主委時開始，迄今持續發放20多年，許多民眾領到愛心便當後，表現激動又感動，謝謝慈護宮「桃園媽」及歷屆主委的愛心善行。